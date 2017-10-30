旅展4天擠進36萬人次 明年首度移師南港展覽館

2017-10-30 20:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北國際旅展今天晚間7點畫下句點，主辦單位台灣觀光協會表示，今年4天展期共湧入36萬6976人次，比去年成長1.63%；明年台北國際旅展將首度移師南港展覽館，預計在2018年11月23日到26日舉行，打造為國內年度「旅遊嘉年華」。

雄獅旅遊表示，觀察今年現場買氣，以東北亞、歐洲與大陸港澳最為熱賣，家族旅遊的需求明顯增加，且因長程線團費均較於往年更加優惠，今天再度出現百萬訂單，有36人家族旅展報名土耳其9日，單筆金額超過110萬；估今年總營收預估有近2成的成長。

東南旅遊門市服務部協理洪嘉鴻表示，今年旅展買氣與往年持平，但世貿一館人潮明顯沒有往年熱絡，可能是因為近年大大小小旅展舉辦頻率高，民眾都已分不清楚哪個才是年度最重要的旅展，此外，今年也明顯受景氣影響，民眾詢問時都做足功課，算盤也打得很精，其中歐美、紐澳長程線因今年價格親民，詢問度都很高，估今年業績可望成長1到2成。

寒舍集團表示，截至今天下午6點為止，台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店4館創下現場及線上旅展近1億元的銷售業績。其中熱銷餐券以寒舍艾美探索廚房自助餐券以突破3萬客銷售穩占第1名，台北喜來登十二廚以近2萬7百客銷售位居第2；住房部份，以將於下週五將開幕的礁溪寒沐溫泉住宿券最受消者青睞，線上/線下熱賣突破1200組，人氣買氣爆棚。

寒舍集團線上旅展也加碼延長至11月3日晚間11點59分，包括各項熱門商品如台北喜來登餐券/住宿券、寒舍艾美餐券/住宿券、寒舍艾麗餐券/SPA/住宿券、礁溪寒沐餐券/住宿券/湯屋券等，皆加碼組數再推出。

晶華飯店今年旅展業績也強強滾，持續突破億元大關，截至今天下午5點半，線上旅展8天銷售業績達8200多萬元，加上現場旅展5000多萬元，集團總業績預計衝破1億3000萬元，比去年微幅成長。

雲朗觀光表示，今年旅展整體業績成長2成，線上銷售與現場銷售情形約佔55波。展場中以品花苑的優惠套券與君品酒店茶苑牛排券買氣最旺，餐券的銷售量比去年增加近3成；住宿券方面，除持續熱賣的聯合住宿券外，今年雲品溫泉酒店首次針對家庭客群推出限量優惠券，也都銷售一空。

六福旅遊集團今年業績上看4100萬元，其中線上旅展業績占4成表現亮眼。六福旅遊集團表示，今年仍以現場業績表現最好，但隨著國內網路購物習慣成行，每年線上旅展穩定成長，今年較去年成長1成之多，因許多無法到現場搶購的民眾反映，即日起推出晚鳥專案持續延燒買氣。