幫柯P買票？回饋里民7000萬 送垃圾袋抵用券挨批

2017-10-30 19:57

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市議員林瑞圖今下午於議會質詢，指台北市環保局為外縣市代燒垃圾，每焚燒一公噸垃圾提列一百元給焚化爐周邊里民，里民每年可選擇領取65元垃圾袋抵用券、便利商店71元代金券，但竟有不肖人士以約略一半價格大量收購垃圾袋抵用券，金額超過30元，他批評環保局根本就在幫市長柯文哲買票。

對此，環保局副局長長盧世昌說明，北市去年1月13日公告修正「垃圾焚化廠回饋地方自治條例」，增加「售電及代處理垃圾收入回饋」，焚化每噸垃圾提列100元，以各回饋區設籍人數分配，直接回饋里民

盧世昌坦言，今年首次執行，經驗不足，與內湖、南港、文山、士林及北投區討論後，大家有共識，今年試辦看看，才會採用一半發放垃圾袋抵用券，一半便利商店抵價券；至於明年的執行方式，會待今天執行完畢後，再邀集5區商談。

林瑞圖表示，有民眾對環保局作法不以為然，質疑根本就是在幫柯文哲買票、到底在搞什麼？因為選舉期間送超過30元物品即違反選罷法，里長對此作法感到麻煩，因一定有人不夠用，里長還得找資源再買垃圾袋送人；而民眾反而希望乾脆將回饋金扣抵水電費。

林瑞圖說，台北市一年代燒垃圾回饋金達兩億元，其中垃圾袋抵用券就達7000多萬元，但近日有人專門收購垃圾袋抵用券，轉售給網路賣家、一般雜貨店，賣垃圾袋要繳稅金，不肖人士此舉算變相逃漏稅，殊不知這些回饋金屬於市庫的公共財；他呼籲環保局明年選舉年，「不要再這樣搞」。