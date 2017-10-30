無懼毒雞蛋風波 服飾店老闆娘轉行賣健康蛋

2017-10-30 19:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕經營服飾店多年的陳景媚，銷售業績有聲有色，不過她始終念念不忘住在彰化的父親，獨自經營養雞場的辛苦，在與家人懇談後決定返鄉接班，而且無懼毒雞蛋風波影響，堅持要賣雞蛋。陳景媚說，危機就是轉機，毒蛋風波反而激起國人看待食安的重要性。

陳景媚表示，父親陳吉祥販賣肉雛雞已經45年，飼養技術獨樹一幟，可是近來因健康因素，體力不比從前，一直找尋接棒對象，所以今年初決定與丈夫一起回來打理養雞場，不過不再是養肉雛雞，而是改養蛋雞，主因是看不慣毒雞蛋風波層出不窮，決定發揮自家養雞管理技術，生產健康又無毒的雞蛋。

陳景媚說，當初要父親放棄多年專業的確很掙扎，不過得知她們對生產健康無毒雞蛋的理念後轉為支持，並透過多年管理經驗，為她們挑選生產性能最佳的德國羅曼褐色蛋雞，還上網找尋飼料配方，發現添加螺旋綠藻等草本藥方，能讓雞蛋更營養更濃稠。

陳景媚也說，今年6月品牌成立後，1顆蛋賣15元，要比別人貴上好幾倍，根本乏人問津，接著8月底芬普尼風暴爆發，以為事業就此結束，結果業績卻逆勢成長，問了消費者都說，雖然貴了點，可是吃得安心最重要，不過最開心的還是爸爸，因為雞蛋有人買，品質受肯定，也能讓他引以為傲的專業延續。