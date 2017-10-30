獨家》好吸睛！全國唯一男子雙人鋼管起舞 力與美兼容

全台唯一的男子雙人鋼管團體成軍1年，兩人畢業自台大及北藝大，透過力量與柔美的表演展現鋼管舞各種可能性。（記者吳柏軒攝）

2017-10-30 19:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕鋼管舞並非女性專利，27歲的Ian與28歲的Eric在3年前開始學鋼管舞，各自在國際賽事上爭光，曾在澳洲或美國等鋼管競賽中拿下特別獎與冠軍，1年前兩人搭檔，成為全國唯一的男子雙人鋼管舞團，打破性別刻板印象，以鋼管呈現力量與柔美融合的各種可能。

畢業自台北藝術大學劇場設計的Eric表示，3年前純粹是想學舞，朋友介紹下接觸了鋼管舞，慢慢跳最後越跳越有成就感；台灣大學中文系畢業的Ian也同樣在3年前投入鋼管舞世界，如今2人都成為職業舞者，也擔任鋼管舞老師。

2人從學舞時期就成為夥伴，但彼此風格不太相同，Eric自認為舞蹈風格較偏陰柔，而Ian則較展現陽剛、充滿力量，但雙方1年前開始搭配，成為全台目前唯一的男子雙人鋼管舞團，勤練各種雙人鋼管競技表演，也因彼此風格不同，互相搭配反而展演出更多鋼管藝術火花。

Eric表示，過去3年來曾參加過3次的鋼管國際競賽，並在今年拿下美國太平洋國際鋼管競技賽職業組的冠軍；Ian的實力也獲得國際認證，他從2年前開始參加國際競賽約4次，今年終於在澳洲男子鋼管世界大賽中獲得主辦人肯定，拿下特別獎。

憂心外界刻板印象 家人支持成最大支柱

「練舞很累，但有家人的支持，可以分享喜悅，也成為我的動力之一！」回顧學鋼管舞，Eric坦言，雖然一路學習順利，但確實曾擔心父母看待鋼管舞的眼光而不敢坦白，直到後來決定走上職業舞者，才鼓起勇氣回家解釋，父母聽懂後，二話不說立刻力挺、鼓勵，讓他放下心中大石。

Ian則認為，鋼管舞過去有著刻板印象，如被標籤成性感、脫衣舞等，以為只有女性才能跳，其實鋼管世界充滿各種可能，完全沒有限制，有力量、有性感、有競技、有娛樂、有藝術，豔舞只是鋼管的其中一個流派，強調鋼管的世界最重要的精神就是「自由」，沒有任何拘束，男女老幼都能嘗試。

首支職業鋼管舞團成軍 經驗傳承推廣

而Eric及Ian目前也加入全台第一支職業鋼管舞團「不銹鋼舞團」，其中成員共有8人，未來除了持續朝向男子雙人鋼管舞蹈的精進，也以教學推廣鋼管舞，並預計在20、21日進行創團首演，但認為台灣目前鋼管舞環境還待開發，許多練舞場地須建設，期盼藉由宣傳讓更多人愛上鋼管，甚至期待未來奧林匹克將鋼管列為體育競技項目之一，促進發展。

相關影音