獨家》2個紙箱演出真人鋼彈 竹北萬聖節最強老爸現身

小伊森穿上老爸手做的全套鋼彈超人裝，準備走秀晒驕傲。（記者黃美珠攝）

2017-10-30 19:14

［記者黃美珠／竹北報導］誰說萬聖節是「逼死父母日」？新竹縣的人父賴「阿冷」就玩得不亦樂乎！

他為了5歲兒子伊森今天幼兒園的變裝走秀，花8天、用2個回收紙箱，搭配少量回收塑膠墊，動手用彩色筆著色、封箱膠布黏貼，噴上亮光漆，就成了1套從頭到腳，還有武器的擬真版「鋼彈」超人裝。小伊森穿上儼然就是真人鋼彈小超人，讓人驚艷和讚嘆。

48歲的賴阿冷說，男生都會有想當超人、化身正義使者的夢。小時候他還喜歡做勞作，所以當和兄弟姊妹一起看「科學小飛俠」這部卡通影片後，他就自己動手用紙做了很多科學小飛俠們的腰帶、武器等給大家一起COSPLAY，手足「嗨」在一起。

曾經想學設計的阿冷最後學的是航太科技，有了兒子伊森以後，不時會手做一些玩具給小孩。

明天就是萬聖夜，伊森的幼兒園今天先舉行萬聖節變裝走秀，阿冷為了讓兒子過過當鋼彈超人的癮，也算是替自己圓夢。2週前就開始策劃要用紙箱做鋼彈超人裝，從頭到腳、以及武器、盾牌一應俱全，即使下班後熬夜加班也不嫌累，前後總共花了8天時間終於完成，看到兒子甜甜的笑容，他就好滿足。

今天伊森就在老爸「阿冷」的陪伴下，迫不及待等變裝秀登場，先在公園「試裝」。只見阿冷讓伊森穿上原是包裝有機雞蛋的小紙箱所做成的2隻靴子。接著再套上用紅外線照護儀包裝紙箱所做的盔甲等，不到幾分鐘1個真人鋼彈小超人就手持鋼彈刀、盾現身在公園內趴趴走，吸引很多讚嘆的目光，「阿冷」爸瞬間也成了竹北最強、也是最驕傲的萬聖節老爸。

問「阿冷」怕不怕被其他的老爸給「殺」了？他笑說：「有鋼彈刀和盾牌，不怕！」

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