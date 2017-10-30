摘星青年移出青創基地 中市府提供後續協助

2017-10-30 20:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員何敏誠今天在議會指出，市府摘星計畫青年欲離開青創基地，向外發展創業即無後續補助，要求勞工局追蹤協助；勞工局回應，創業輔導計畫平台可提供後續協助。此外，部分社區發展協會甚少運作，何敏誠建議市府考核、減少補助。

何敏誠在民政業務質詢說，勞工局主辦的青年創業摘星計畫，第1期108人中有62個人留下，其中有青年做出名堂想要向外發展，移出青創基地到其他熱門地點建置店鋪，居然就沒有後續補助，讓創業青年出外發展前功盡棄。

他說，市府應讓摘星計畫給予實質追蹤協助，如租金補助等；勞工局表示，退場青年主要是因為實際營運內容與創業計畫的內容不一致，市府還有創業輔導計畫平台，最高達3百萬元，另有創業貸款利息補貼等，願提供後續協助。

此外，何敏誠表示，地方人士經常因選舉考量而成立社區發展協會，但選後就很少運作，目前607個社區僅約550個在運作，有些1年只辦1次參訪出遊就可領補助，應將補助移撥至認真運作的社區，協助市政工作。

社會局表示，社區發展協會若參加評鑑獲獎就發給獎勵金，專案型計畫補助則經審查委員審查通過核予補助，目前分區設立6區社區培力中心，委由專業團隊提供社區人才培訓、業務諮詢輔導，提升社區發展協會組織運作的能力。