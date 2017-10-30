世界前3大國際汽車零配件展 彰化參展開發國際訂單

參訪團今天抵達洛杉磯，一行人將參訪城市暨參加國際汽車零配件展，提高國際汽車市場的知名度。（圖彰化縣政府提供）

2017-10-30 19:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國最大的汽車零配件展覽SEMA2017汽車零配件展，將於10月31日至11月3日，在美國內華達州拉斯維加斯的Las Vegas Convention Center展覽館盛大登場，今年來自全球100多個國家、2055家參展廠商參與，彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」）為了提升彰化縣汽車產業的國際競爭力，今年特別結合民間力量共同組團參展，希望協助縣內汽車零組件廠家，開拓外銷市場。

彰化縣是全球汽車零組件生產重鎮，全球知名的汽車商均需依賴在地工廠生產零件，身兼這次美國參訪團暨汽車零配件展參展團的榮譽團長、縣長魏明谷說，此展覽為世界前3大、全美洲規模最大、最完整的汽車零配件相關展，工策會希望協助縣內相關業主提高出國接單率，今年特別號召全縣近40家汽車零組件及改裝車套件的廠家共同赴美參展。

為期6天行程中，團員們將同時參觀美國加州第一大城市的洛杉磯，了解當地市政建設和環保綠能，希望汲取他人成功經驗，作為縣府施政參考，讓彰化縣與國際接軌更為密合。

此行由彰化縣工業會理事長郭永斌擔任團長、工策會總幹事梁志傑擔任副團長，團員們昨搭機啟程，今抵達洛杉磯，該城市環境優美，全年氣候溫和，是美國華人的主要聚集地之一。 明天（31日）他們將前往拉斯維加斯參展。