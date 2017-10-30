榮登全球10大旅遊城市 高市府：網路推文行銷成功

2017-10-30 17:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕國際知名的孤獨星球（Lonely Planet）推薦高雄入選2018年全球10大最佳旅遊城市，外界頗好奇，遠在國外的孤獨星球怎麼發現高雄的？市政府今透露，關鍵在新聞局所經營的社群網路Twitter（推特）！

高市府說明，這次是由香港旅遊作家Piera Chen推薦高雄參選，這位作家一開始是透過高雄市新聞局經營的Twitter帳號，進而向觀光局取得聯繫及相關資料，最後成功推薦高雄躍上孤獨星球。

市府表示，Twitter在全球擁有超過3.1億用戶，新聞局於2015年起、以推特做為國際行銷管道之一，也是全國首個獲官方「藍勾」（代表獲Twitter確認並非假冒）認證的城市﹔市府期盼以英日雙語為主、其他語言為輔，讓世界看見、認識高雄，進而促進來高雄觀光和投資的意願，配合中央新南向政策，近期也開始提高東南亞語言比例。

市府統計，推特累計已發表738則推文，吸引近5萬4000名跟隨者，市府經營也獲推特官方肯定，將高雄市政府列入大中華區2016年10大成功行銷案例。

新聞局代局長蔡秀玉則透露，市長陳菊得知獲孤獨星球推薦後，於市政會議上表示與有榮焉，並感謝市府各局處在市政建設及推展觀光的努力；陳菊並笑稱，名列第5代表還有改進空間，也期盼能邀請推薦高雄的香港旅遊作家Piera Chen來訪，向她當面表達謝意，並請益觀光政策上的建議。