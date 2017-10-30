邊緣人注意！常獨自一人吃飯 恐易胖、患慢性病

根據最新醫學報告指出，經常獨自吃飯的人，較易罹患代謝症候群，導致內臟脂肪增加、高血壓、糖尿病等肥胖或慢性病徵狀。（情境圖）

2017-10-30 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕經常一個人吃飯嗎？小心肚子的脂肪堆積！根據最新醫學報告指出，經常獨自吃飯的人，較易罹患代謝症候群，導致內臟脂肪增加、高血壓、糖尿病等肥胖或慢性病徵狀，男性風險尤高。

韓國醫學團隊在《肥胖研究與臨床實踐》（Obesity Research & Clinical Practice）上發表最新研究，他們針對7752人進行追蹤調查，將調查結果進行了分析，計算出每位受訪者單獨吃飯的頻率，結果赫然發現經常單獨吃飯的人更易罹患代謝症候群。

報告指出，每天至少2次單獨吃飯的男性，比經常與他人一起吃飯的人罹患代謝症候群的機率高達64%，肥胖風險增加45%，尤其是單身未婚男性的風險最高，罹患代謝症候群的機率竟是常人的3倍之多；而常單獨吃飯的女性患代謝症候群也比喜歡與他人一起吃飯的人高出29%。

韓國醫學團隊指出：「研究結果表明，單獨吃飯可能是代謝症候群的一個誘發因素。」代謝症候群（metabolic syndrome）是指生理代謝層面的心血管危險因子的聚集現象，這些危險因子主要包括高血壓、血脂異常、糖尿病、肥胖（特別指腹部肥胖）、以及高尿酸與凝血因子的不正常等等。

美國心理系教授阿貝塔（Andrew Abeyta）對此報告結果完全不意外，他說：「孤獨一直是慢性病和早逝的高風險因子。」阿貝塔稱，邊緣人缺乏強大的人際關係支持，缺乏這類支持的邊緣人，沒有去設定或追求目標的動力，例如健康飲食，導致食物選擇不佳。