記得儲水！高市燕巢等4區1.2萬戶明停水10小時

2017-10-30 17:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司配合台電施工，高市燕巢全區及阿蓮、岡山、田寮部分地區，將於明天上午8時至傍晚6時，總計停水10小時。

台電明辦理「行政院列管今年度防災韌性計畫地下化工程」，台水公司配合手巾寮深井區停電，導致嶺口淨水場無原水進水而停水，將於明天上午8時至傍晚6時，總計停水10小時。

水公司表示，停水區域是燕巢全區、阿蓮區峰山里及中正路1至100號、岡山區三和里、田寮區（鹿埔里與古亭里除外），但高地區延後復水時間至當晚10時，總計停水戶數1萬2千戶。

水公司呼籲用戶提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

水公司說，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

水公司指出，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低，致延遲供水，敬請諒察，恢復供水後仍無水，可打免付費客服電話1910，將派專人到府服務。