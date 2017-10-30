歷史棲地復育櫻花鉤吻鮭 合歡溪今天放流100尾

國寶魚櫻花鉤吻鮭。（民眾提供）

2017-10-30 17:13

〔記者歐素美／台中報導〕雪霸國家公園管理處致力國寶魚-櫻花鉤吻鮭的復育，今年調查發現櫻花鉤吻鮭在台中市和平區七家灣溪約有3528尾，另於有勝溪源頭的羅葉尾溪及松茂的樂山溪也各有1200尾及100尾，因合歡溪是櫻花鉤吻鮭的歷史棲地，雪霸國家公園管理處與太魯閣國家管理處合作，今天在南投縣合歡溪段放流100尾櫻花鉤吻鮭。雪霸國家公園管理處武陵站主任廖林彥表示，今年預計放流1000尾，預計連續放流3年，以擴大櫻花鉤吻鮭的棲地。

櫻花鉤吻鮭放流活動今天在南投縣的合歡溪段進行，華崗社區部落的原住民以祈禱及歌舞，預祝放流活動順利，參與人員隨即將每尾長約15公分大小的櫻花鉤吻鮭，緩緩倒入合歡溪中，完成放流。

雪霸國家公園管理處武陵站主任廖林彥表示，櫻花鉤吻鮭是一級保育類動物，1995年僅剩200多尾，經雪霸國家公園管理處積極復育及放流，目前復育中心約有4、5000尾，除主要棲地七家灣溪外，放流在羅葉尾溪及樂山溪的櫻花鉤吻鮭也健康繁衍中。

在南投縣仁愛鄉境內的合歡溪，位在太魯閣國家公園內，環境有如七家灣溪，也是鮭魚的歷史棲地，經兩年監測調查評估，很適合放流櫻花鉤吻鮭，因此於11月26日到11月1日，將分段及分批放流1000尾櫻花鉤吻鮭，放流計畫預計將持續3年，以擴大櫻花鉤吻鮭的棲地。由於合歡溪是翠巒泰族人傳統領域，該部落也組成國寶魚巡守隊，以協助共同保育台灣櫻花鉤吻鮭。

台中市和平區代表會副主席羅進玉參與見證歷史性的一刻，他表示，太魯閣國家公園管理處及雪霸國家公園管理處因為櫻花鈎吻鮭締結連理，當地居民也自組護魚隊要保守這些珍貴的國寶魚，盼原棲息在台中市七家灣溪的國寶魚，也能在合歡溪開枝散葉、生生不息，相信住在高山上的居民，也會傾心全力為山林保育盡一份心力。

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