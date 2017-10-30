太平山蹦蹦車停駛5年 這些景點爆紅反而拉高人氣

太平山森林遊樂區的見晴步道近年爆紅。（羅東林管處提供）

2017-10-30 16:56

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山的蹦蹦車在101年蘇拉風災後停駛至今，森林遊樂區頓時少了一項重要觀光財，全年入園人次驟降。但蹦蹦車停駛這5年來，園區的台灣山毛櫸步道、翠峰湖、望洋山及見晴步道等景點反而有機會吸引目光，不僅打響知名度，全年入園人次這兩年已經恢復30萬人次水準，特色步道也成為新的招牌景點。

蹦蹦車帶給太平山森林遊樂區龐大觀光效益，過去每逢假日幾乎一票難求，也帶動入園人潮高峰，但蹦蹦車停駛後，太平山森林遊樂區入園人次就跟著驟降，全年入園人次一與全盛期相比少了13萬人。

不過，停駛後，原本衝著蹦蹦車而來的遊客，轉向探索太平山各森林小徑，加上步道難度平易近人，進一步推升這些步道的知名度。

2015年，太平山內的「見晴懷古步道」被國外網路文章選為「全球最美的28條小路之一」，碰上濃霧宛如林間秘境，整條步道頓時爆紅。太平山另一條台灣山毛櫸步道也被營造成深秋限定的「黃金秘徑」，成為必到景點之一。

羅東林管處表示，蹦蹦車停駛確實對太平山觀光造成衝擊，考量入園人次，處裡決定從被動轉為主動，不僅在臉書開設粉絲團，也積極舉辦活動，將原本衝著蹦蹦車而來的遊客，吸引至園區其他景點，終於打響各步道的知名度，人氣扶搖直上。

除見晴、山毛櫸兩步道外，原本鮮為人知的「翠峰湖」，近年也被打造成高山上的「藍寶石」。羅東林管處指出，翠峰湖每到秋冬就達滿水位，是台灣面積最大高山湖泊，加上群山伴隨雲海環繞的美景，確實吸引不少登山客嚮往。

台灣山毛櫸每到秋天綠葉轉金黃，吸引大批遊客上山賞秋葉。（羅東林管處提供）

太平山內的翠峰湖每到秋冬就達滿水位，隨日光、雲海變色。（羅東林管處提供）

太平山森林遊樂區內的見晴步道，在網路拉抬下，近年成為園區內的熱門景點。（羅東林管處提供）