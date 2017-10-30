隧道棚栽培助過冬，北部也可產地瓜苗。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-10-30 16:57

〔記者林彥彤／台北報導〕國人愛吃甘藷（俗稱地瓜）不分南北，不過長久以來，因為冬季寒冷，北部地區無法自己種植地瓜苗而需向南部農民購買，不僅常面臨到種苗數量不足問題，品質也無法穩定。歷經多年研發，農委會農試所今天發表「隧道棚栽培」技術，成功讓北部農民也可自產地瓜苗，就連前年霸王級寒流仍達百分百的存活率，預計可再提升北部地瓜產值。

根據農委會統計，全台地瓜栽種面積為1萬589公頃，栽培最廣地區為雲林縣44%、其次是彰化縣13.6%、台南市11%，北部地區則僅有4%的產值面積。

農委會農試所農藝系研究員兼系主任賴永昌指出，北部地區雖以春季耕作為主，但每年的十月至二月卻是繁殖種苗的季節。過去因為北部冬季氣候常低於15度C，農民需仰賴南部農民的種苗，卻常遇到南部數量不足以及品質無法穩定等問題。

賴永昌表示，農試所近年一直致力於研發可供給北部種苗的方法，經過測試，現在成功研發「隧道棚栽培」技術，利用塑膠布和鋼條支架等搭起棚並覆蓋地瓜田，成功幫助地瓜苗度過寒冬，就連前年霸王寒流存活率也達百分百。

賴永昌說，未來北部地區無須再仰賴南部種苗，除了可自給自足外，種苗成本也自每一苗0.7元，降到低於每一苗至少低於0.4元的低價。不僅如此，北部種植的品種也不再限於橘紅色「台66」號地瓜，未來可生產紫色「台73」號地瓜且品質穩定，預計可提高北部地瓜產值。

北部地瓜以橘紅色「台66」號地瓜為主。（記者林彥彤攝）