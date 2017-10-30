工會質疑打壓 華航嚴詞反擊：指控隱匿重要情節

2017-10-30 18:01

〔記者陳宜加／台北報導〕「工會要改革，華航別打壓！」華航企業工會今天召開記者會，痛批華航藉由懲處、解僱等「不當勞動行為」企圖打壓工會，呼籲資方停止惡意行為、尊重工會自主。華航稍早回應，表示工會所提到的個案與工會身分完全無關，強調不管勞方還是資方，任何公司團體都受內部工作守則、航安規定、勞動法規約束，反指工會隱匿重要情節。

工會強調，自從工會走向「改革派」以來，與資方矛盾衝突逐漸浮上檯面，並舉例，華航人力處副總直接對工會秘書長提告毀謗、預計懲處並解僱理事長，迄今更已經解僱會員代表陳瑞雯、傅嘉凡等人。不只如此，目前即將遭懲處者，還包括工會幹部張書元、朱良駿、林馨怡等人；空服員潘家洛更無故因請求戴手套服務遭轉調地勤。

華航稍早回應指稱，工會所提的個案與他們的工會身分完全無關，處分前公司經過缜密調查，且有事實佐證，並強調，不管勞方獲資方，任何公司團體都受內部工作守則、航安規定、勞動法規約束。華航並反控工會，對於部份個案刻意隱匿，不敢提及，特別是工會幹部涉及嚴重危害航安行為，卻遲未認錯負責，利用扭曲、隱匿事實卸責，欲蓋彌彰。

華航強調，「酒測零檢出，飛安零容忍」，與受測人是否為工會幹部根本毫無相關，傅姓機長於執行飛行任務前酒測，包含快篩及精密檢測4次皆驗出酒精值，「酒測器不認識受檢人，更沒有任何模糊地帶」，只要驗出酒精反應，華航就必須執行規定，維護乘客安全，請該機長為行為負責，勿再對外宣稱因工會身分遭打壓。

華航資方表示，對照日前一名日籍機師同樣因酒測未通過經調查屬實解僱，不但十分愧疚，並透過多方管道表達心甘情願接受，深切認知自身違反了擔任空勤勤務中最基本要求，更誠心表示悔恨，其維護職業尊嚴及榮譽心表現令人激賞。

另外，陳姓空服員於航班地停外站期間要求獨自離機，經當班客艙經理指示不可離開，竟放話「後果我自行負責」。而後趁空檔向機長借用反光背心，當時機長提醒下機需要客艙經理同意，陳員未如實告知未獲同意，拿到背心後竟擅闖機坪，在航班起飛前夕應進行保安工作檢查時刻都沒回到崗位，忽略職守，不但構成機場保安逮捕要件，更嚴重違反當地法令與公司安全規定，罔顧飛安。回台後，陳姓空服員刻意不接電話，不配合調查，卻四處放話將遭公司打壓，後向勞動部申請不當勞動裁決也遭駁回，公司解僱，完全可受公評。

至於潘姓空服員長期於機上不依標準程序執行作業、不按標準程序回報安全檢查結果、不遵守公司服制規定等數項違規，其中自稱有特殊疾病，開立醫生證明卻不交由公司檢證，經多次面談告知問題所在仍未改善，各項表現均不適任。

華航表示，勞資對話應本於事實，不能因工會執意與資方對立就要求護短，工會幹部既然為員工謀福利，更應作員工之表率，公司若在航安議題讓步，要如何向其他員工及廣大乘客交代，在如此是非對錯至為明顯的議題上批評，工會已自失立場，成為少數人謀私利的工具，實不足取。