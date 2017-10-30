政大秀智烏石港衝浪被驅離 協會：持續協調是否開放

有政大秀智之稱的盛芷芸熱愛衝浪。（盛芷芸提供）

2017-10-30 16:33

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕有政大秀智之稱，德智體群美五育女神盛芷芸昨天現身頭城烏石港南堤衝浪，但是因為衝浪位置是管制區域，遭警方和海巡署勸離，中華民國衝浪運動協會表示，不應該使用鎮壓暴民的方式驅離衝浪客，而是落實運動分級制度，而且該管制區域並不會碰到漁船，會持續與主管機關協調是否可以開放。

海巡署第一海岸巡防總隊表示，上周末烏石港衝浪客很多，第一海岸巡防總隊實施巡邏勤務時，發現大批衝浪客聚集於烏石港南堤沙灘位置從事衝浪活動，但是南堤是宜蘭縣政府公告漁港區域內範圍，不能進行衝浪，經柔性勸導後，仍有11名民眾持續進行，但是勸離遊客時，卻引起現場約40多名衝浪客不滿，副總隊長趙君指示增加支援人力，最後才成功勸離，衝浪客才紛紛離開。

政大秀智盛芷芸說，她是一個比較初學的衝浪客，昨天上岸的時候被海巡署包圍，甚至還有警察，20多個人圍著我們，很嚴厲的問我們身分證字號，要求出示身分證明，只是說這裡是漁港不能衝浪，我們說這裡沒有告示牌，員警卻用殺人來跟衝浪比較，但是衝浪和殺人不一樣吧。

盛芷芸說，南堤一直是相較比較安全浪點，其他地方浪大的時候才會有小浪進來，我們也是為了安全才來的，執法人員卻拿為了保護你們安全驅離，這樣很矛盾也不合邏輯，上位者沒有真正要理解衝浪文化，理解之前只是一昧限制，如果這個點被限制的話，她這個菜鳥就不用衝浪了。

警方當時回應盛芷芸說，要到東北角風景管理處網站看就會有公告，不是沒立牌子就能從事該項活動，這邊也沒有立牌子說禁止殺人，難道可以殺人嗎？不可能所有地方都有明確告示，如果覺得告示不清楚，而且有可能因為告示不夠清楚才來衝浪，那收到裁處以後對此提出申訴，這是大家的權益。

警方最後登記基本資料後，將盛女與其她衝浪客勸離，海巡署表示，已經登記11名衝浪客的基本資料，並做好蒐證後函送給主管機關宜蘭縣政府農業處漁業管理所，由漁管所進行裁處。

中華民國衝浪運動協會副秘書長王丞軒指出，因為面臨秋冬時節，就現在烏石港海域狀況，南堤比較安全，所以吸引很多衝浪客前往衝浪，但是地方和執行單位卻以落後的海洋管理方式，使用大批人力驅趕，才造成大家的不滿。

王丞軒說，南堤並不危險，而且是很有潛力發展觀光的區塊，現在的衝浪位置也不會佔用漁船的航道，我們也會陸續跟主管單位與地方的衝浪委員會協調，希望能找出平衡點。

王丞軒指出，比較好的管理方式，應該是進行檢定，為衝浪者分級，某些季節或某些區域只有一定等級以上的人才能進行衝浪，而不是用粗糙的管理，打壓衝浪和觀光。

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