打造浪漫台三線 李永得：青年返鄉當種子

客家委員會主委李永得（左）與苗栗縣副縣長鄧桂菊（右）品嘗客家肉圓。（記者鄭名翔攝）

2017-10-30 16:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院客家委員會主委李永得今早至三灣鄉訪視「客家深度文化體驗暨環境規劃後生添手團」的階段成果報告，李永得指出，盼藉由種子青年返鄉與居民的公民審議模式，凝聚共識，形成由下而上的資訊匯流，促使中央汲取在地聲音及特色，打造具原鄉客家文化的浪漫台三線。

計畫主持人邱俊良表示，青年返鄉當種子，為當地注入新活水，同時藉由過去曾舉辦過的公民會議，邀集三灣及獅潭的在地居民、業者，一同討論在地希望呈現的特色及欠缺的需求為何，經共同參與表決，決定施作方法及位置，期盼能藉此打造具地方特色又符合居民需求的觀光模式。

客委會主委李永得也強調，農村人力流失是世界趨勢，因此創造在地特色就成為振興農村的關鍵；透過種子青年返鄉挖掘、札根，與居民互動多方了解，才能串聯起共識，讓政府資源得以有效地投入地方，創造最大效益。

目前計畫的階段報告，已在獅潭及三灣暫擬出2條以老街文化巡禮的主題路線規劃，預計在明年六月前共會推出4條深度旅遊路線，但目前尚在規劃階段，還需居民的公民會議表決後才會確定路線及行程。

客委會主委李永得強調，客家文化的推動，需要青年返鄉與在地居民共同努力。（記者鄭名翔攝）

客委會主委李永得、苗縣副縣長鄧桂菊、三灣鄉長溫志強、縣議員陳光軒等人都出席階段成果報告。（記者鄭名翔攝）