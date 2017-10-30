高美濕地遊客服務中心完工 明年對外營運

高美濕地遊客服務中心近日完工，預計明年對外開放營運。（記者張軒哲翻攝）

2017-10-30 16:28

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國際級美景「高美濕地」每年吸引逾百萬人次遊客造訪，為遊客打造的「遊客服務中心」近日完工，這座像海浪從平地而起的斜坡建築，從坡道即可走上屋頂的景觀平台賞海景，盡覽海天一色與落日之美，市府正在進行招商程序，預計最快今年底完成招商，明年對外營運。

高美濕地是台中海線知名景點，湧入打大批遊客踏浪戲水、欣賞夕陽，由前台中市議長張清堂爭取，現任副議長張清照緊盯進度的「遊客服務中心」近日已完工。

張清照說，美麗的景觀橋緊鄰遊客服務中心，橋與建築成為高美濕地最大亮點，世界級美景搭配世界級建築，更吸睛 !高美濕地遊客服務中心面積廣達8.4公頃，為地上兩層的建物，外型採斜坡建築設計，屋頂有景觀平台，可觀賞高美夕陽及風車之美，坡道下方規劃有展示館、遊客資訊櫃台、體驗館、廁所、咖啡廳等，讓濕地設施跟規模更壯大。

高美濕地遊客服務中心旁還設有自然引水的生態水池及自行車道，可銜接清水區的自行車道系統，一旁另設有小型停車場，約可停放3輛遊覽車及40輛小客車，另外，遊客服務中心旁的「公69」用地，也於上月完工，目前市府正驗收中。「公69」佔地15公頃，設置小客車463格，大客車51格，機車126格及ibike18e、農夫市集、轉運空間等。

張清照表示，高美濕地假日遊客眾多，遊客服務中心開放後，會再吸引更多人潮，但現有停車空間不足，「公69」停車場搭配遊客服務中心落成啟用，可望疏解高美濕地停車問題。