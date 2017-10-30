長青學苑改由區公所開班 中市：不影響學員權益

長青學苑改由區公所規劃開班，議員邱素貞（左）要求原地點、原老師上課。（記者黃鐘山攝）

2017-10-30 17:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕長青學苑課程多元豐富，已成為長輩生活重心，但明年授權區公所規劃開班，市議員邱素貞擔心授課老師與地點異動，恐造成適應困擾。社會局說，若屬延續性且學員滿意度較佳的課程，將續行開班，以不影響學員權益為原則。

針對長青學苑辦理情形，議員邱素貞、翁美春、陳本添今天在議會都提出質詢。邱素貞表示，老人化社會已來臨，為因應高齡社會到來，市府推出「托老一條龍」政策，整合政府、社區、醫療等資源，其中，長青學苑依據長者需求開設多元又有趣的課程，深獲長輩歡迎。

不過，長青學苑明年起由區公所開班，公所也可外包給社福單位與學校。東南區長青學苑已傳出某些課程將變動，不只顧及委外單位執行的方便性，也要考量學員與老師間的情誼。翁美春則指出，長青學苑委託公所辦理，如果區長不公正，社會局會如何處理？

呂建德表示，授權區公所規劃開班，主要是為了增強公所的角色與權能，讓長青學苑更有效推動。原本社會局補助辦理的課程是否續開，社會局已邀集公所召開長青學苑開班事宜工作會議，若屬延續性且學員滿意度較佳的課程，將以續行開班為原則。

未來長青學苑由公所因地制宜，配合長者的興趣、結合當地人文特色，自主決定開辦的班別。若民眾認為公所開辦的課程不符需求或有需改善之處，除可向公所反映外，也可告知社會局，市府將進行協商並督導改善。

呂建德強調，長青學苑目前全市開設485班，因為需求量大，將積極爭取經費，下一年度規劃讓據點增倍，並考慮擴大至夜間辦理，讓經費用在刀口上，配合中央長照2.0制度，讓老人活得健康、開心。