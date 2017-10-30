南投銀杏換裝登場 交通「落漆」惹民怨

深秋到來，南投縣鹿谷鄉銀杏森林上演換裝秀，葉片陸續由翠綠轉為金黃，吸引攬勝人潮。（記者謝介裕攝）

2017-10-30 16:09

〔記者謝介裕／南投報導〕深秋之際，全台種植銀杏最密集的南投縣鹿谷鄉大崙山「銀杏森林」，也開始上演換裝秀，陸續由翠綠轉為金黃，吸引絡繹不絕的攬勝人潮，惟聯外道路「羊灣巷」狹小彎曲、路面坑坑洞洞，引發遊客怨聲載道，嚴重衝擊遊客對美景的印象，地方民眾盼縣府能儘速改善。

銀杏是1種很特殊的景觀樹，早在2億多年前的石炭紀及二疊紀間即已存在，在植物界有「活化石」的美譽，除了果實、葉子具有藥效以外，扇形葉子隨四季變化，更堪是一絕，春夏呈現翠綠、冬天葉片會逐漸掉落，最後樹身形同枯木，呈現蕭瑟之美，目前則陸續脫下翠綠夏裝，呈現一片金黃奇景，意味深秋已悄然來到。

鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興等地方民眾表示，銀杏森林目前約有7成枝葉已轉為金黃，每逢星期假日吸引遊客前來遊玩，惟對外長約3公里的聯繫道路「羊灣巷」，不但狹小、彎曲，且路面坑坑洞洞，遇雨易積水，危及用路人安全。

尤其，縣府去年完成觀景台、步道、人工樹穴、解說牌等設施後，使得造訪的遊客更多，聯外道路改善也愈顯得重要，否則，除了衍生民怨外，縣府透過「特色加值」計畫發展銀杏森林觀光的美意，恐怕也會大打折扣﹗

南投縣府工務處長陳錫梧說，「羊灣巷」產業道路平均寬度約四公尺，該處目前已籌措約二百萬元經費，近日將發包進行路面改善，預計年底前可完工，至於增設避車道、路面拓寬等事宜，因涉及國有地、私有地等土地取得問題，則有待與相關單位及人員進一步溝通。

深秋到來，南投縣鹿谷鄉銀杏森林上演換裝秀，葉片陸續由翠綠轉為金黃，係銀杏樹的一大特色。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉銀杏森林人工樹穴完工後，別具護樹意義。（記者謝介裕攝）