新南向築夢 屏科大今年114生海外實習

屏科大今年有多位學生赴海外實習。（記者羅欣貞攝）

2017-10-30 16:03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東科技大學今年由校務基金及教育部「學海築夢」及「新南向學海築夢」計畫補助，共選送獸醫學系、農企業管理系等13個系所與學程學生114名，前往海外進行1個月至半年的專業實習，其中66名學生為教育部補助，48名由校務基金補助，成果豐碩。

屏科大校長戴昌賢表示，為拓展同學的就業力與競爭力，學校編列相關經費並配合教育部各種計劃，也借助各系所老師與國外研究單位、企業緊密聯繫，促成同學到國外實習，非常欣慰的是，同學們都踴躍把握機會，參加各種海外訓練或研究。

今年暑假學生們分別至泰國農業大學食品研發中心、泰國農業大學動物醫院、泰國朱拉隆功大學、泰國南僑集團關係企業、泰國傳染病研究中心、味丹越南公司、越南盛香珍公司、越南大發食品公司、新加坡老人社福機構、日本森之風鶯宿溫泉旅館、日本公益社團法人全國愛農會、美國康乃爾大學獸醫學院、英國斯特林大學、馬來西亞Club Med渡假村、印尼Minamakmur Sentosa公司、汶萊Golden公司等國際知名企業或學校附屬機構進行專業實習。

至汶萊實習的水產養殖系學生陳凱華認為，海外實習生活豐富不僅獲得認識東協的機會，也為個人開啟國際交流的橋梁，豐富生命經驗與人生履歷；食品科學系王士愷至泰國朱拉隆功大學及泰國南僑集團關係企業實習，他表示，在泰國生活的日子，體驗與台灣截然不同的生活風情，結交許多當地的朋友也開拓視野建立國際觀，對自己以後至泰國發展有若偌大的幫助。

屏科大自民國97年起參與教育部學海計畫至今已近10年，累積選送300多名學生出國實習，表現獲實習企業肯定，有學生因在實習企業表現良好，間接使該系學生受惠，該系學生畢業後即受推薦至該企業任職。