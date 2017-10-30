4校聯合來搗蛋 台中機場旅客驚喜

台中機場周邊四校聯合舉辦「國際教育萬聖節活動」，讓地勤人員樂開懷。（記者張軒哲攝）

2017-10-30 16:14

〔記者張軒哲／台中報導〕為炒熱西洋萬聖節氣氛，今日由台中機場周邊嘉陽高中、公明國中、公明國小、公館國小，大手攜小手，4校聯合舉辦「國際教育萬聖節活動」，約200名學子先在台中機場進行「Trick or Treat」變裝遊行，讓搭機旅客驚喜，幼兒園學童熱舞快閃，可愛逗趣的模樣，讓旅客樂開懷。

地處鰲峰山的嘉陽高中結合鄰近國中小同樂，嘉陽校長吳桂州扮成蝙蝠俠登場，連國際交換學生也共襄盛舉。打扮成蜘蛛人得學生說：「一直很想變身蜘蛛人，因為可以飛來飛去，希望以後能飛去美國，當國際交換學生，把英文學好。」

這群學生從幼兒園到高中，眾人粉墨登場，有復仇者聯盟、寶可夢鬼怪版、海賊王、骷髏、幽靈及大小南瓜，在機場進行群魔亂舞時尚秀選拔賽，由機場工作人員、旅客及社區民眾評選，還有父母專程至機場給投票支持孩子。

負責這次萬聖節整體造型及學子化妝的嘉陽高中時尚科指出，各種萬聖節造型，臉上妝容也都精心設計，事先不斷練習，讓這次4校遊行活動，靈活施展所學。

市議員顏莉敏今天全程參與，她開心表示，嘉陽高中時尚科學生能學以致用、回饋社區，幫國中、國小學弟妹們化妝做造型，最後上街遊行，讓在地學子了解國外節慶及各國文化的多樣性，學校用心將英語學習生活化，將歡樂、活力帶給民眾。