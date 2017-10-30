龍井小秘境 「台灣欒樹隧道」秀繽紛黃綠紅

中市龍井公所後方有一條「台灣欒樹隧道」的小秘境，此時樹梢正結紅色果實。（記者蘇金鳳攝）

2017-10-30 15:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕只要用點心，角落皆是美景！

中市龍井公所後方、戶所旁邊，有一條約400公尺長的「台灣欒樹隧道」，此時欒樹正在結果實，因此樹梢已由開花黃色轉為紅色，在綠、紅顏色葉交替下，讓「台灣欒樹隧道」更加繽紛，成為當地一處「小秘境」。

龍井公所後方、戶所旁邊有一條龍井大排，雖大排並未綠美化，平時沒有水流，就是一條水溝，並不好看，但是大排旁的小秘境，美得像明信片，讓人忘了龍井大排的難看。

小秘境並沒有街名，也無名稱，可直接從龍井戶所旁的一條小橋走進去，便可看到長約400公尺、寬4、5米的「台灣欒樹隧道」的小秘境。

由於此時台灣欒樹正在結紅色果實，整個樹梢已從開花的黃色轉到結果的紅色，同時還有一些未開花的綠葉，因此此一階段的欒樹，竟同時有綠、黃、紅3種顏色交雜在樹梢上，相當好看。

而這條小秘境只有400公尺，兩旁約種了百來株的本土樹種台灣欒樹，是在龍井鄉公所時代種植，為了方便民眾欣賞，公所更在合併前1、2年，在小徑旁興建約140公尺長的木棧道，還設有休憩涼亭，讓民眾可休息觀賞。

此外，「台灣欒樹隧道」小秘境，另一邊雖是龍井大排，另一邊有部份路段是一大片的稻田，讓小秘境增添了農村色彩，當地民眾時常在小秘境散步、慢跑，也讓洽公者不無聊，可以順便逛逛小秘境，放鬆腳步。

為了方便民眾觀賞台灣欒樹小秘境，龍井公所還修了一條小木栈道。（記者蘇金鳳攝）