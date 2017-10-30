甜姐兒桌曆做公益 竹科宅男認購秒殺千本

參與拍攝桌曆的6名員工，各在內部的驗證分析、業務工程師到負責面試的人資等部門，平常打扮樸實，化身桌曆甜姐兒卻令人驚艷。（圖由宜特提供）

2017-10-30 15:48

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子產品驗證分析廠宜特科技（3289）近幾年推出自家員工甜姐兒桌曆在業界獨樹一格，今年不再只贈送VIP客戶，改採「你捐款，我送桌曆」的公益活動，將款額不扣除成本全數捐出，沒想到由送改買甜姐兒桌曆兼做公益，更引發竹科工程師熱血迴響，1000本捐款瞬間秒殺。

宜特表示，1000本桌曆總計募得約28萬4,000元善款，該公司對客戶的愛心深受感動，決定自掏腰包再加碼21萬6,000元，總計50萬善款，將全數捐助五家長期資助的弱勢孩童團體，包括財團法人博幼社會福利基金會、新竹家扶中心、米可之家、仁愛晨曦發展中心和喜憨兒基金會。

宜特表示，今年10月24日是宜特總部擴廠，正式搬入竹科園區的日子，但這一天宜特並未盛大慶祝，以推出「宜特2018甜姐兒公益桌曆」，將所有公益認購款，不扣除製作成本，全數捐出，廣邀竹科的工程師一起以實際行動關心弱勢貧童。

24日當天，活動一推出，就引發竹科工程師們的熱血響應，以每39秒售出一本的速度，僅5個伴小時500本就已認購完畢，瞬間秒殺，讓許多上班到一半的工程師措手不及，也有許多人才剛註冊好賣場帳號，甜姐兒桌曆即已搶購一空，宜特決定增加印製，以回應大家的愛心，最後追加500本，想不到第二波同樣5小時公益認購一空。

宜特進一步指出，今年是第三次推出甜姐兒桌曆，但是先前兩次都只是贈與VIP客戶不對外販售，今年轉換成「公益認購」才能獲得；這次在桌曆內頁，特別加入了甜姐兒打棒球、身穿中式旗袍和俏皮聖誕裝等不同於實驗室白袍的模樣。參與拍攝2018宜特甜姐兒桌曆的6名員工，各在內部的驗證分析、業務工程師到負責面試的人資等部門，平常打扮樸實，化身桌曆甜姐兒卻令人驚艷。

宜特表示，三月桌曆的甜姐兒是宜特材料分析實驗室裡的知性「嬌」點，每年協助先進製程客戶完成約1,100件產品分析驗證。拍攝五月桌曆的甜姐兒，是宜特IC開蓋部門的工程師，每天協助客戶處理IC影像多達800張。七月與九月份的甜姐兒，是宜特第一線的業務工程師，其中還挑戰騎重機的場景，一台重機動輒200多公斤，在拍攝某些角度時，出動多位壯丁撐住重機，同時又得避開攝影機的有趣畫面。

擔任六月桌曆的甜姐兒在人資部門，是許多面試者來宜特最親切的第一印象。八月份的甜姐兒，則是宜特實驗結案的最後一關，每年出具近4000份的第三方公正報告，協助客戶將產品順利銷售到更多地區。

參與拍攝桌曆的6名員工，各在內部的驗證分析、業務工程師到負責面試的人資等部門，平常打扮樸實，化身桌曆甜姐兒卻令人驚艷。（圖由宜特提供）

擔任六月桌曆的甜姐兒在人資部門，是許多面試者來宜特最親切的第一印象。（圖由宜特提供）