空污紫爆又來！雲林麥寮受河川揚塵侵襲

2017-10-30 15:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕延續昨天雲嘉等地都曾因河川揚塵造成空氣品質指標AQI紫爆或褐爆的狀況，今午後雲林麥寮地區因東北季風強勁吹拂，AQI再陷紫爆，指標污染物懸浮微粒PM10，小時濃度達到每立方公尺500微克以上，環保署提醒盡量減少外出。

根據環保署空氣品質監測網資訊，目前，雲林台西，台東及關山，馬祖，金門等測站，AQI都在對敏感族群不健康的警戒橘，老人、孩童、敏感族群盡量減少激烈戶外活動。至於雲林崙背、嘉義朴子AQI則來到對所有族群不健康的不良紅，呼籲民眾提高警覺。