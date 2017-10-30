台北市叫車新選擇 UberTAXI來了！

uberTAXI舉行正式啟動記者會，Uber亞太區首席商業總監Brooks Entwistle（中）、亞太衛星車隊總經理陳新鈞（右）、皇冠大車隊總經理吳俊德（右二）、Q Taxi總經理華冠富（左二）、營運總監林振崙（左）啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

2017-10-30 15:08

〔記者陳宜加／台北報導〕繼菁英優步、尊榮優步與關懷優步後，Uber今天宣布與亞太衛星車隊、皇冠大車隊、Q Taxi攜手，在台北市率先推出uberTAXI。Uber表示，持續以科技資訊平台業者身分擴大與在地交通運輸夥伴密切合作，一起為提升產業動能而努力。

Uber宣布與亞太衛星車隊、皇冠大車隊、Q Taxi攜手

Uber今天宣布UberTAXI正式上線，首波將與皇冠大車隊、亞太衛星車隊合作進駐台北，跳表收費、現金支付與計程車相同。UberTAXI原於二月上路，但交通部一月修法重罰Uber，一度退出台灣市場，UberTAXI也胎死腹中。

Uber指出，大台北地區共有5.6萬輛計程車，供應600萬市民需求，專職計程車空車率達30％；而透過Uber平台科技與計程車合作，媒合駕駛與乘客叫車需求，駕駛無須浪費時間空車繞行，乘客也能用GPS定位追蹤行程確保安全。

Uber表示，uberTAXI登陸台北市，即日起搭乘uberTAXI、並完成行程的前1000名乘客，將免費獲得豪華影廳電影票一張。10月31日起至11月30日止，將於Uber臉書粉絲專頁分享uberTAXI貼文訊息，有機會獲得台北東京雙人來回機票。

Uber表示，Uber與計程車產業夥伴密切合作、提供高品質服務，並提升產業動能。為確保乘客獲得高品質uberTAXI服務，加入平台的駕駛、車輛皆通過嚴格審查，除了計程車為5年以內新車，駕駛也必須擁有合法職業駕駛身分。

Uber新任亞太區首席商業總監Brooks Entwistle表示，身為資訊科技平台，Uber 致力為交通與運輸發揮正面效益，也是亞洲夥伴關係策略重點，目前uberTAXI已經佈局至新加坡、馬來西亞、泰國等城市，今天在台灣正式啟動服務。

計程車駕駛驥坤表示，Uber將平台讓合法計程車使用，媒合營業車輛與附近乘客，相信能有效減少駕駛上路跑空趟的油錢、補足離峰時間的趟次。

皇冠大車隊總經理吳俊德表示，Uber作為全球通用的平台，uberTAXI期待為本地計程車業者開啟更多服務國外旅客的機會，促進在地觀光與交通便利；亞太衛星車隊總經理陳新鈞也說，與uberTAXI合作可以提供國內外旅客更好服務。

他也說，較小型的業者不需要額外投資大筆經費或技術資源開發新平台，就能拓展街邊招攬以外的客源，確實幫助台灣的計程車產業升級發展。Q Taxi總經理華冠富則說，產業與全球同步科技化是趨勢，必須要跟上浪潮才能提升產業。

Uber指出，uberTAX透過 Uber APP得到更多「一鍵叫車」的搭乘選擇，配對合作的計程車隊，並由車隊派遣駕駛。對於乘客而言，除了「菁英優步」、「尊榮優步」與「關懷優步」，更多一種車輛選擇，減少等車時間、更快到達目的地。

uberTAXI比照計程車跳表計價，並僅限現金付費，但Uber App功能仍將持續提供乘客使用，包括乘客與駕駛間相互評分、藉由追蹤行程提升安全性。

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