曾差點走入歷史 太平山蹦蹦車明年5月上路載客

太平山蹦蹦車為台灣林業珍貴文化資產，預計明年5月重新上路。（羅東林管處提供）

2017-10-30 14:49

〔記者張議晨／宜蘭報導〕還記得太平山的蹦蹦車嗎？宜蘭縣太平山森林遊樂區的蹦蹦車，民國101年逢蘇拉颱風摧殘停駛，修復接近完工時，104年又碰到蘇迪勒、杜鵑颱風侵襲，差點讓蹦蹦車走入歷史，所幸最後被視為珍貴林業資產，復建工程得以延續，預計明年5月全線復駛，停擺5年之久的蹦蹦車，終於能再次上路載客。

1938年建成的「蹦蹦車」，因行駛過程會發出「蹦蹦」聲響而得名。早年太平山林場珍貴林木便是由蹦蹦車運送至土場車站，再經五分車將木材送至羅東鎮上的竹林車站。

1982年隨林業政策改變，太平山林場隔年轉型為「太平山國家森林遊樂區」，園區內的蹦蹦車則在各方期盼下，80年茂興線3公里路段完成修復後，營運載客，成為太平山遊樂區的旅遊熱點。

不過，101年太平山逢蘇拉颱風摧殘，蹦蹦車行經路段滿目瘡痍，林務局羅東林管處投入鉅資復建。原本預計104年底重新上路，無奈卻在復駛前，碰到蘇迪勒、杜鵑颱風攪局，復原工程再次受阻。

由於路基、車站受損嚴重，加上每逢颱風或豪大雨，山區雨量動輒破千，讓蹦蹦車復駛計畫不斷受阻，連林務局內部都曾評估「你們還要繼續修嗎？」，險讓這條全珍貴的森林鐵道成為絕響。

之後羅東林管處聘請專家評估，專家認為蹦蹦車不僅是太平山園區的重要觀光財，也是台灣林業珍貴的文化資產，林務局站在文資保存角度，決定予以保留，籌款復建，讓蹦蹦車復駛計畫露出曙光。

羅東林管處指出，太平山蹦蹦車預計明年3月底全線完工，取得縣府許可後，5月就可展開試營運。