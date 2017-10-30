傻眼！璀璨台東照片募集 黯淡模糊焰火照拿第2名

這張焰火照在台東縣政府臉書粉絲團舉辦的「璀璨台東！國慶煙火照片募集」活動中，勇奪第二名！（記者黃明堂翻攝）

2017-10-30 14:46

〔記者黃明堂／台東報導〕今年國慶焰火在台東施放，縣政府官方粉絲團「台東不一樣」舉辦「璀璨台東！國慶煙火照片募集」，得獎名單日前公布，一張黯淡模糊的焰火照「勇奪」第2名，跌破專家眼鏡！縣府表示，規則言明是以按讚數論高低，名次無關照片品質。

「璀璨台東！國慶煙火照片募集」活動是從10月10日至23日作品收件及線上按讚投票，25日已公布35位得獎名單，前五名獲1萬元遞減到2千元的獎金，餘各獲1千元。

名單公布後，民眾驚見獲8千元獎金的第2名的照片真的很「不一樣」，與一般人認知的「璀璨」定義差很大，在漆黑的樹林只見欲振乏力的焰火，打敗了許多攝影高手的亮眼作品。其餘入選照片也有很多失焦模糊照。

有網友在粉絲團貼文表達不滿：「那一些投稿出來的照片，請問有什麼資格得獎？有什麼資格打敗當天辛苦背著腳架，在下午甚至中午就到戶外卡位，忍受風吹雨淋，拍完結束後，辛苦疊片後製的攝影師們？就憑他們用手機隨手按的照片嗎？」

台東縣政府回應說，活動規則明訂「由粉絲團按讚投票，選出前35名讚數最高的照片」給予獎金，最後得獎名單就是按這個規則來決定。