僱用身心障者 中市愛心企業超標近3千人

2017-10-30 15:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為協助身心障礙者就業，台中市勞工局統計，中市愛心企業眾多，全市法定進用身障者就業人數應5千餘人，截至8月實際進用達8433人，超標近3千人，助身心障礙者自食其力。

勞工局長黃荷婷指出，「身心障礙者權益保障法」規定機關學校及事業單位應定額進用身心障礙者，中市鼓勵推廣多年，有愈來愈多企業對認同進用身心障礙員工，甚至願意超額進用身障者。

其中1家健身俱樂部依80餘名的員工比例，依規定須進用1名身障者，但營運部美女經理王孟晴大膽用人，近1年來，先後僱用4名身心障礙者擔任清潔員，佔了清潔組一半員額。

除提供工作機會外，為助身障者適應工作環境，更發動全館員工當他們的「自然支持者」，隨時給予協助與配合外，並設身處地替身障員工排除職場障礙。包括首名進用的身障員工「大超」，因有身心疾病，加上腿部曾經受傷，無法久蹲工作，起初工作吃力，王孟晴並未因此否定，前後4次調整職務，直到安排他專責室內吸塵，終於找到適合他的工作，已穩定就業近1年。

王孟晴指出，「大超」的工作態度認真且負責，沒有完成工作寧願延遲下班，工作態度贏得大家肯定，也破除她對身心障礙者的疑慮，再釋出給身障者，目前共進用4名身心障礙者員工，且4人服務成效連顧客都「有感」，投書肯定。

其中一名在小學三年級因墜谷意外，嚴重腦傷影響智力發展更左半身無力的「大佑」更獲得最佳員工獎的肯定。

就業服務員陳嘉宏說，「大佑」有多重障礙求職路走得極辛苦，這次終於獲企業進用，「大佑」十分珍惜且認真，5月才上工，7月就因勤奮盡責獲選當月最佳員工，讓「大佑」變得很有自信，也恢復開朗愛笑的個性。

事實上，「大佑」初上班時，受腦傷影響方向感極差，常在上千坪的健身房空間裡迷路，甚至因他的左手無力，僅能靠右手打掃清潔，單手過度負荷一度造成肌肉發炎，痛到無法舉物。

王孟晴看在眼裡再度透過職務重設計，更替他申請無線吸塵器及地毯專用吸塵器，大大減輕工作負荷，讓他樂在工作。

黃荷娟說，很感謝暖心女主管給時間包容身障就業者，甚至主動協助調整職務，找到能勝任的職務，為身心障礙員工打造友善職場，更助身障就業者重獲自信。