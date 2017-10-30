南市首度表揚產業創新研發績優廠商

南市推動地方產業創新研究，100年迄今輔導585家次廠商，產值達6億5千萬元，今日表揚105年度績優廠商，經發局期待持續創新產業價值。（記者王涵平攝）

2017-10-30 14:51

［記者王涵平／台南報導］南市推動地方產業創新研究，100年迄今輔導585家次廠商，產值達6億5千萬元，今日表揚105年度績優廠商，經發局期待持續創新產業價值。

南市經濟發展局專門委員蕭富仁今日在民治市政中心表揚105年度「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）執行績優廠商，82家結案廠商中，共遴選出17家執行績優廠商，追蹤結案後計畫衍生成果，其中取得專利件數共21件，促成投資額1530萬元，產出31項新產品/服務，並帶動產值超過7510萬元。另，整體執行成果，累計取得專利數63件，增加就業人數117人，帶動產值2億9432萬元。

其中如唐草設計公司將傳統漆藝藝術，透過3D現代科技結合，突破漆藝原來的限制，開創新市場與商機；安平平安創意科技公司結合【社群】+【在地】+【行動】之整合性服務模式，目前已成功建置『赤崁平安』與『永康平安』的在地店家商圈整合，具有可國際化的在地特色與產業發展空間；偉喬生醫公司研發抗體藥物應用在慢性腎臟病治療，目前已著手進行接洽進行人體臨床試驗的申請，不僅拓展國際市場，亦可提升台灣生技產業在國際的地位。

弓銓公司開發智慧化制水閥栓用無線通訊偵測器，已獲得2017台灣精品獎，預計該產品可帶來每年500萬元的產值；寯陽公司開發多功能曲面模組燈具，參與國內外車用零件展增加新品曝光外，接獲國外訂單，且促成1000萬元投資額；龍鼎生命科學公司運用在地的蘭花，建立蘭花萃取技術，提升台灣蘭花產品商業價值，預估今年底可達500萬元產值。