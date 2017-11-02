天天吃好料》台中南區潮店 傳統料理時尚化

李婕綾發揮創意，改造傳統小吃，受到年輕人喜愛。（記者張菁雅攝）

2017-11-02 09:15

〔記者張菁雅／台中報導〕位在台中市南區學府路巷子裡的「恆日－1989」，看起來像是咖啡館，賣的卻是經過改良的刈包、煎餃、蘿蔔糕等傳統小吃。年輕的業者運用台灣在地食材加上巧思，例如在餃子皮加入竹炭粉，產生潑墨效果等，一開業即吸引許多年輕人光顧。

「恆日－1989」顛覆傳統小吃的印象，這裡吃得到刈包、煎餃、蘿蔔糕、手工麵線、糖葫蘆、黑糖糕等，外觀與味道卻很特別。主廚李婕綾17歲就接觸中餐，她表示，看到台灣被各式異國料理餐廳包圍，希望能呈現台灣風味料理另一個層面的價值，因此在料理外觀做些小巧思，看起來比較特別。

以人氣商品「潑墨畫紋冰花煎餃」來說，在餃子皮加入竹炭粉，產生如國畫潑墨的效果，再淋上自己調製的粉水，煎餃底部會有一片冰花，視覺效果十足；還有一款刈包在麵皮加入紫地瓜泥，呈現紫色的大理石花紋；而手工麵線則搭配季節時蔬，看起來色彩繽紛，加上用豆腐乳醃製過的松阪豬，以提升味道。喜歡吃速食的消費者，則可以選擇炸饅頭搭配旗魚排的「偽漢堡」。

李婕綾也說，料理的麵皮、內餡、醬料都是自己做的，連鹹蛋黃都自己醃，堅持手作雖然有點辛苦，但唯獨手作才能做到機器無法達到的美味，而且客人吃得才安心。

店裡常客則說，冰花煎餃與酥炸雞腿塊、蘿蔔糕是每次來必點的菜，尤其蘿蔔糕煎的火侯控制得很好，外酥內軟嫩，酥炸雞腿塊則是香酥多汁，吃得出來主廚的用心。

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