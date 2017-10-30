感受柴燒質樸之美 苗栗陶藝節11/4日起登場

「苗栗陶．台灣柴燒藝術節」記者會中，有早期轆轤捏陶示範，讓年輕一代大開眼界。（記者張勳騰攝）

2017-10-30 14:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「苗栗陶．台灣柴燒藝術節」系列活動，將於11月4日到30日登場，苗栗縣政府今天召開記者會行銷，安排古早轆轤捏陶示範，令人大開眼界，還有悠揚的陶笛演奏。

4日、11日、19日三週的假日將安排精彩藝文展演，以及親子捏陶體驗及彩繪陶藝DIY、假日陶藝市集等。苗栗縣長徐耀昌邀鄉親一起來感受苗栗柴燒陶質樸的獨特魅力。

苗縣府文化觀光局長林彥甫指出，台灣柴燒藝術節活動4日上午9點半將在公館鄉陶瓷博物館展演廣場登場，靜態展有「苗栗柴燒陶人培工作坊作品展」、「窯之陶藝展」及「柴燒陶藝創作展」，展出近百件名家陶藝創作。

11月11日、18日，將在苗栗城市規劃館和苗栗工藝園區舉辦劃兩場次的柴燒發展座談會，來探討苗栗的陶藝產業發展願景，報名電洽：（037）352961＃612、劉小姐。

11月4日至19日連續三週的六、日，將邀請無雙樂團、客語流行創作者謝宇威、以及在地的藝文團體，為大家輪番演出；現場有資深陶藝大師現場即時創作、親子捏陶體驗及彩繪陶藝DIY、假日陶藝市集、農特產展售等，邀請鄉親一起來體驗苗栗柴燒陶之美。

苗栗縣陶笛協會理事長蔡麗卿（中）對展出的柴陶作品，大力稱讚。（記者張勳騰攝）

「苗栗陶．台灣柴燒藝術節」系列活動，陶笛家游學志（前左）與尖山國小陶笛隊一起合奏，演出精彩。（記者張勳騰攝）