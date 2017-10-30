1盞煤油燈重現 揭開新竹州廳歷史建築之美

新竹市政府舉行新竹州廳90系列活動，推出老時光特展，邀請市民走進州廳，來感受這棟歷史建築之美，透過老照片和建築特色，一起呈現幸福州廳。（記者洪美秀攝）

2017-10-30 14:33

［記者洪美秀／新竹報導］一盞古老煤油燈，隨著新竹州廳90週年活動躍然重現！新竹市府今天舉行新竹州廳老時光特展，透過泛黃老照片與現代化影音互動裝置，帶市民走進州廳90年歲月點滴，市長林智堅說，他也是第一次知道大廳磨石子階梯下方竟有個「淋浴間」，裏面有盞已90年的煤油燈，堪稱是古董級的時代產物。

一盞90年的煤油燈揭開新竹州廳90年歷史，新竹市政府舉辦新竹州廳90系列活動，邀請市民進入州廳，來感受幸福州廳的回憶。（記者洪美秀攝）

林智堅說，新竹州廳不再是過去統治權威的象徵，市府要呈現的是一棟空間開放、屬於市民的建築物，承載「新竹人」各種記憶，這棟建築曾經歷炮彈攻擊，是桃竹苗的重要建築，他把新竹州廳定位為幸福城市起點，期許每個公務員都是這艘船的掌舵手，為這座城市造夢、築夢。

新竹市政府舉行新竹州廳90系列活動，推出老時光特展，邀請市民走進州廳，來感受這棟歷史建築之美，透過老照片和建築特色，一起呈現幸福州廳。（記者洪美秀攝）

林智堅說，新竹州廳1927年11月26日啟用，市府舉辦的「州廳90」系列上週六由光影藝術展打頭陣，接著今天舉行老時光特展，要帶領市民及小朋友走進州廳來，來認識這棟建築的歷史，透過影像閱讀古建築、老故事，小朋友還可運用互動裝置，彩繪專屬的幸福州廳，一起為新竹州廳過生日。

新竹市政府舉行新竹州廳90系列活動，推出老時光特展，邀請市民走進州廳，來感受這棟歷史建築之美，透過老照片和建築特色，一起呈現幸福州廳。（記者洪美秀攝）

林智堅說，新竹市府這棟建築，主體採西洋建築風，屋頂卻使用東方木架瓦造斜式屋頂設計，是東西融合的建築，其中多立克式柱列、羅馬拱圈、典雅拉窗等都更顯見當初規劃巧思，期許透過州廳特展，邀請市民從不同角度親近、閱讀這棟建築物的故事。

新竹市政府舉行新竹州廳90系列活動，推出老時光特展，邀請市民走進州廳，來感受這棟歷史建築之美，透過老照片和建築特色，一起呈現幸福州廳。（記者洪美秀攝）

文化局表示，老時光特展分為歷史工藝展、州廳歷史展、互動影音裝置不同展區，以編年方式搭配老照片，介紹州廳興修內涵沿革，每天下午1點到5點有志工現場導覽，也開放互動影音裝置，邀請市民來手繪理想中的州廳。

新竹市政府舉行新竹州廳90系列活動，推出老時光特展，邀請市民走進州廳，來感受這棟歷史建築之美，透過老照片和建築特色，一起呈現幸福州廳。（記者洪美秀攝）

中原大學建築系教授葉俊麟也為市長林智堅等人導覽，包括二次大戰時州廳外牆遭炮彈攻擊的遺跡、還有首次曝光的大廳階梯下日治時期「淋浴間」的煤油燈與地磚，讓林智堅等人都讚嘆是首次看見這樣的「古董級」文物，邀請市民穿越時光，進入州廳90年的歷史隧道，一起見證「幸福州廳」。

新竹市政府舉行新竹州廳90系列活動，推出老時光特展，邀請市民走進州廳，來感受這棟歷史建築之美，透過老照片和建築特色，一起呈現幸福州廳。（記者洪美秀攝）

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