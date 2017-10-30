北市國小外籍英語教師 巡迴教學列車開往9校

台北市106學年度國小外籍英語教師「巡迴教學列車」今開跑，由幸安國小打頭陣。（北市教育局提供）

2017-10-30 13:26

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市106學年度國小外籍英語教師「巡迴教學列車」今開跑，由幸安國小打頭陣，有別往年學生要至定點上課，今年度首度安排35名外師直接到校教學，鎖定4-6年級學生，藉由闖關遊戲學習英語，隨後教學列車也將開往東園、西松、陽明山、仁愛、辛亥、大理、信義及百齡國小，合計9校預估1600位學生參與。

教育局表示，為全力推動英語教育，創造雙語學習環境，自98年至迄今，除在12個行政區英語情境中心安排26位外籍英語教師駐點，學生再安排時間前往定點上課，103學年度起也於一般國小另增置9位外師，共計35位。

北市106學年度國小外師巡迴教學今上午正式啟動，首站於大安區幸安國小登場，外師到校教學，帶領240位3年級學生，透過闖關遊戲，認識四季、動物與萬聖節3單元課程，活化英語學習。

教育局國小教育科長鍾德馨表示，過去學生必須前往定點上課，106學年度起推動國小外師「巡迴教學列車」計畫，讓35位外師到校上課，這次有東園、西松、陽明山、仁愛、辛亥、大理、信義及百齡國小，合計9校申請，預估1600位學生參與，未來也將視人力擴大辦理。