寄養家庭需求增加 中市經費不增反減

2017-10-30 13:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市兒童及少年保護通報數大幅增加，但市議員吳敏濟今天指出，兒童及少年安置預算卻不增反減，給付標準連勞工基本工資都不到，以致寄養家庭招募困難。社會局長呂建德說，明年會辦理追加預算，並爭取中央經費補助。

吳敏濟說，中市100年至105年兒童及少年保護事件通報數增加58.7%，但近5年的安置預算，卻減少2870萬元。目前寄養家庭的給付標準，一般兒童18207元，一般少年、特殊兒童（輕度身障或發展遲緩）19737元，特殊少年（輕度身障或發展遲緩）21830元。

吳敏濟指出，巧婦難為無米之炊，寄養家庭的給付低於基本工資22000元，致招募困難重重。寄養家庭需要無比的愛心及耐心，才能給予這些特殊遭遇的孩子正向成長的機會，但從經費遭刪減看來，政府並不充分了解寄養家庭的困難，未能給予足夠的支持。

吳敏濟強調，寄養家庭吃力不討好，又要自掏腰包，給付標準過低不合理，才會產生供需的缺口，政府要做好兒童及少年的安置工作，減少反社會人格的產生，支持的力道就不能打折扣，否則未來會付出嚴重的社會成本。

呂建德表示，寄養家庭費用涉及地方與中央配合款的問題，不足的部分一定會向中央積極爭取，社會局將研擬於明年第1次追加預算辦理，提高寄養家庭補助標準，以加強對寄養家庭的保障，確保兒少的照顧與成長。