22K徵美編惹議 館長無奈：我給33K是在罵什麼...

館長在臉書粉專表示新美編已經找到，強調三個月過去沒問題加全勤是28000，業務部門有達標獎金再加5000，總薪水可達33000。（圖擷取自「飆悍」臉書粉絲專頁）

2017-10-30 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕健身名人「館長」陳之漢日前在直播時徵求「即戰力」美編，但薪水只開22K，引發網路熱烈討論，更引來網路紅人陳沂開酸，事後館長在臉書粉專表示新美編已經找到，強調三個月過去沒問題加全勤是28000，業務部門有達標獎金再加5000，總薪水可達33000，他也無奈地說：「我請問你們到底在罵我甚麼？」

館長稍早在「飆悍」臉書粉專貼出與新美編的對話，表示新美編已經徵到，而新美編沒有經驗，不是相關科系也沒有相關工作過，但是他會上字幕也會業餘拍照攝影，以自己個人觀念我願意栽培他，因為這位新美編讓自己感覺到他強烈的上進心。

面對陳沂「開22k徵美編是踐踏專業」的說法，館長則是說不懂陳沂在堅持些什麼，她的粉絲說「香蕉請人才」，但問題是一開頭就不是要請專業人才，自己的直播只是講述來面試者的心態。館長表示：「記者在那邊亂寫，你也跟著趕快踩我的頭，現在連新進的美編對話我都PO出，你整個亂帶風向也讓你的粉絲丟臉，居然繼續硬凹下面的人也亂罵一通，甚麼我要專業人士只給得起香蕉，我他媽的整個無言 ，那我請問我請這個人絲毫無經驗，是業餘的，這才是真實，你們要不要跟我道歉？」

另外，針對外界質疑的薪水部分，館長則說新美編工作3個月過去沒問題之後加全勤是28000，業務部門有達標獎金再加5000，總共是33000，同時館長也歡迎「全台灣比較」，強調一個毫無經驗也不專業的應徵者3個月表現可以拿33000元，館長反問：「你們到底在罵我甚麼？」