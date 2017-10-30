早提警訊、卻無動於衷 高雄全運會淪為老三

高雄市長陳菊（左一）在全運會前勉勵選手力拚4連霸，結果夢斷只得第三名。（記者洪定宏翻攝）

2017-10-30 13:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕今年全運會落幕，一如高雄體育界2年前預期，高雄不僅無法4連霸，金銀銅獎牌數更銳減整整30面，敗給台北市及新北市。雖然教育局及處聲稱「近日內全面虛心檢討」，但體壇人士痛批「2年前早已提出警訊，市府明知問題所在，卻無動於衷，難怪淪為老三」！

前年全運會在高雄舉行，儘管資源不如人，但「輸人不輸陣」，高雄運動健將大團結，拚出74金、77銀、37銅共188面獎牌的佳績，勇奪3連霸，驚豔全國。

但高雄體育界當時在賽後，就已提出「人才斷層」及「訓練及獎金等經費不足」的警訊，強調若不儘速解決，「2年後可能將兵敗如山倒」；教育局及體育處雖說會積極爭取，但實則有限。

結果一如預期， 今年只得56金、52銀、50銅共158面獎牌，足足減少30面，遠遠落後台北市的199面，「淪為老三」。

體育處指出，未能獲得佳績的主因為選手來源斷層及資源有限，將規劃完善的選手培訓資源、照護優秀選手、有效銜接學校及體育、強化運動科學與運動醫療防護輔助訓練。

教育局強調，將檢視重整現有資源與人力配置、盤點具潛力優秀選手、持續爭取更多民間與企業資源挹注，也希望和中央討論，讓優秀選手有更好的生涯規劃。