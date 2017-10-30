美今年萬聖節最愛打扮角色 神力女超人第一名

Google搜尋工具「Frightgeist」統計顯示 ，今年美萬聖節排行榜第一名是神力女超人。（圖擷取自IMDb Wonder Woman專頁）

2017-10-30 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是萬聖節，許多人為了想要扮演的角色總是絞盡腦汁，如果你還未想好想要打扮的角色，可以參考Google的搜尋工具「Frightgeist」統計

數據，它顯示出今年美國搜尋次數最多的萬聖節關鍵字是「神力女超人」（Wonder Woman）。

綜合媒體報導，今年上映的電影神力女超人不僅大賣，蓋兒加朵（Gal Gadot）在電影之中展現的迷人魅力，羨煞許多影迷們；拜她所賜讓神力女超人可以奪得排行榜的第一名。

去年最多人裝扮的角色小丑女（Harley Quinn）因為電影「自殺突擊隊」大紅，由澳洲性感女星瑪格羅比飾演，今年則是位居排行榜的第二名。

根據Google搜尋工具「Frightgeist」統計，關鍵字排行榜前五名為：

1.神力女超人（Wonder Woman）

2.小丑女（Harley Quinn）

3.小丑（Clown）

4.獨角獸（Unicorn）

5.兔子（Rabbit）

Google搜尋工具「Frightgeist」統計顯示 ，今年美萬聖節排行榜第一名是神力女超人。（圖擷取自IMDb Wonder Woman專頁）

Google搜尋工具「Frightgeist」統計顯示 ，今年美萬聖節排行榜第二名是小丑女。（圖擷取自IMDb Harley Quinn專頁）