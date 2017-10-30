香茹栽種與應用研討會 民眾趨之若鶩

湖西鄉是澎湖香茹人工種植的重鎮，現已成為農民主要收入來源。（記者劉禹慶攝）

2017-10-30 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳統的青草茶-香茹又名風茹，近年因研究具有抗癌效果，進而聲名大噪，

高雄區農業改良場繼8月29日在該場辦理第1場「香茹栽種與應用研討會」，獲熱烈迴響之後，今日移師澎湖科技大學國際會議廳舉辦第2場次研討會。

高雄場長林景和表示，香茹又名風茹、山蔘仔及鹿角草，為多年生菊科香茹屬植物，是澎湖地區重要的保健作物之一，自古以來被澎湖居民作為消暑解熱傳統青草茶飲用，同時也深受觀光客喜愛。臺灣地區香茹主要分布於澎湖縣、屏東縣及台東縣等3個地區，其中以澎湖縣分布最廣且具有經濟栽培規模。

根據本草綱目記載，香茹具有消炎、解熱、利尿等功效。近年來許多學術期刊證實，香茹富含多種植物精油及鐵、鈣、鎂等微量元素，且含有木犀草素等3種類黃酮及24種綠原酸等成分；在抗氧化、抑制發炎、抗細胞突變、抗B肝發炎、預防肺腺癌（A549病株）、預防骨質疏鬆功能，以及降血脂、血糖及血壓等代謝症候群的功效上，都有相關成果報告，香茹將是保健植物的明日之星。

今日澎湖場研討會，由場長林景和主持，包括澎湖縣政府副縣長林皆興、湖西鄉長吳政杰、議員陳振中、分場長施純堅等人，會中也邀請專家學者，針對量產、包裝、抗癌活性及栽種技術等進行討論，希望提高香茹產值及附加價值，增加農民收益。