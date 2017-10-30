不滿國內手語環境 國際CRPD開幕出現無聲抗議

身心障礙者權利公約（CRPD）初次國家報告國際審查會議開幕，場中出現民眾舉牌抗議。（記者林彥彤攝）

2017-10-30 13:02

〔記者林彥彤／台北報導〕身心障礙者權利公約（CRPD）初次國家報告國際審查會議今天開幕，現場除了有來自國際的專家外，副總統陳建仁也出席致詞，不過會中卻出現意外插曲，有民眾因不滿國內手語環境，在場內高舉牌子表達抗議。

身心障礙者權利公約（CRPD）初次國家報告國際審查會議今早在台大醫院國際會議中心舉行，會中每當來賓致詞完後，就出現有民眾高舉「我是聾人，我要手語環境」、「CRPD沒有手語版」等標語。

陳建仁致詞時也看到民眾的訴求，他回應：「首先我想說一聲抱歉，由於主辦單位未能事先拿到國際來賓的演講稿，而導致無法即時給予手語翻譯，對此，會請主辦單位再檢討改進」。

不過會後抗議人士說明，此次行動不代表任何組織，純粹是以個人立場表達聾人被排擠在外的情況。聾人李鴻源用手語表達，報名參與時已明確告知自己是聾人，希望能以簡訊被通知，但活動單位還是不斷打電話給他。

不僅如此，李鴻源再用手語指出，現場整場活動也都是以口語速度進行，手語翻譯明顯較慢，且語法也不對，導致聾人在接收訊息時嚴重有落差，而整個國家報告也缺乏手語版本。

衛福部社家署科長宋冀寧說明，關於手語翻譯的速度會檢討，而國家報告製作手語版本（如以影音呈現等）也會再與部內研擬改正。

宋冀寧說，身心障礙者權利公約（CRPD）初次國家報告國際審查會議持續到11月1日，主要是向聯合國展現我方願意遵循國際公約的立場。