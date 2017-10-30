咖啡禮券標示不符規定 85度C、歐客佬、哈瓦那上榜

「C.O.E 精品拿鐵咖啡」及「C.O.E 精品風味拿鐵咖啡」乙杯兌換券（限台北松江店使用）（北市衛生局提供）

2017-10-30 12:53

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今公布106年知名連鎖咖啡業者禮券查核結果，發現歐客佬咖啡、85度C、哈瓦那咖啡10件禮券不符標示規定，主要缺失前3名分別為，未載明換補發說明、退費程序及發行人資訊。

衛生局表示，針對知名連鎖咖啡業者，專案查核14家業者18件禮券，發現歐客佬咖啡、85度C、哈瓦那咖啡3家業者，合計10件禮券不符「餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」標示規定，主要缺失前3名分別為，未載明換補發說明、退費程序及發行人資訊。

衛生局表示，已移請所轄台中市政府衛生局、桃園市政府衛生局依權責命限期改正。業者若違反定型化契約應記載及不得記載事項者，經限期改正而屆期不改正，依法處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

衛生局說明，依據衛生福利部104年10月12日部授食字第1041303422號公告「餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，餐飲業禮券發行業者應注意所發行之禮券是否明確記載發行人資料、面額、使用方式、消費爭議處理申訴（客服）專線、履約保障機制、換發說明及退費程序等事項，且不得記載限制使用期限、發行人得片面解約、退券時加收其他費用等事項。

衛生局呼籲，消費者購買餐飲業禮券，務必選擇記載事項完整的禮券，參閱衛生福利部食品藥物管理署網站，避免過量購買並盡速使用，以免影響自身權益。

85度C禮物卡（北市衛生局提供）