假日超級主題市集 高雄駁二11月見

高雄駁二，11月起將推出假日超級主題市集。（圖由駁二提供）

2017-10-30 12:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄駁二藝術特區將從本週末起，於大義倉庫區廣場與大義公園，陸續推出假日超級主題市集，包含秋意農X野餐市集、喵喵愛呼嚕喵市集、晒機市集、風和日麗野餐日、港都戀惜曲戀物癖市集，設定各種精彩情境，要為遊客製造幸福記憶！

駁二營運中心主任王慧琳說明，許多遊客到訪駁二，除了看展覽、逛文創、遊覽園區藝術品外，假日戶外市集非常受歡迎，但總受限於高雄酷熱天氣，影響民眾走逛意願。

因此，駁二特別選在秋高氣爽的11月，每週末推出令人眼睛一亮的創意主題市集，讓民眾在舒適的氣候中，於港區倉庫間愜意漫遊。

11月的第一個週末（11/4、11/5），將由秋意農X野餐市集打頭陣開啟秋收時節，結合高市農業局嚴選在地型農與手作品牌，並以當季農產延伸型男主廚料理教室。

草地上的野餐音樂會邀請以莉高露、林生祥等歌手演出，伴隨著輕鬆的音樂享受舒適歡樂的野餐時光。

家有貓咪的貓奴們，絕對不能錯過11月11日、12日的喵喵愛呼嚕喵市集！由樂手作主辦的「喵喵愛呼嚕」以貓咪為主題，號召南台灣各路以貓咪為設計發想的原創手作品牌，不論是手感製造、風格創作還是手作鮮食，從貓咪的食、衣、住、行、育、樂，到收買貓奴的周邊新奇小物，來一趟絕對讓你拜倒於喵星人的萌力之下，成為家中喵喵認證的專業奴才。

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