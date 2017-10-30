二期轉作非基改大豆 中市今年持續分級收購

二期轉作非基改大豆，台中市農業局今年將持續分級收購。（圖由農業局提供）

2017-10-30 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕為解決公糧不再收購再生稻的問題，台中市自104年起推動大豆契作計畫，輔導農民二期作轉作非基因改造大豆，今年將延續去年制度，將大豆區分為「特級」、「優級」、「良級「及「普級」分級收購，收購價格每公斤約38至47元，預計在今年12月到明年2月大豆採收時陸續收購。

農業局表示，市府自104年起推動大豆契作計畫，透過契約收購方式，補助農民種子、農藥及肥料資材，並辦理產銷履歷驗證、農藥殘留檢驗等工作，達到源頭管控之效，以生產安全高品質的非基因改造大豆。

去年農業局與保證責任台中市中都農業生產合作社合作，率先建立分級收購模式，於田邊收購大豆時，以重量、含水率、夾雜率等指標，將大豆區分成「特級」、「優級」、「良級」及「普級」，以鼓勵契作農民用心栽培，生產高品質農產品。

農業局在原分級收購模式中，今年更加入濁度指標，進行泡水濁度分析，使分級收購模式更趨於完善。農業局表示，透過此收購模式，將可奠定台中市大豆品牌基礎，提升農民契作意願，並建立消費者信心，提高國產非基因改造大豆競爭力。