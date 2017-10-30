亞洲唯一秘境 茂管處11月11日起辦賞蝶活動

每年都有數萬隻的紫斑蝶到高雄茂林來過冬。（茂管處提供）

2017-10-30 12:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕每年冬季高雄市茂林區山谷都會出現一群「嬌客」，數以萬計的紫斑蝶都會在此時南下越冬棲息，是亞洲唯一的生態奇景，被米其林綠色旅遊指南評選為三星級必遊景點。茂管處今年與旅遊業者配合，推出陽光巴士1日遊或2日遊，民眾可在野餐音樂會邊聆聽原住民歌聲，還能欣賞紫斑蝶曼妙舞姿。

茂林「紫蝶幽谷」被米其林綠色旅遊指南評選為三星級必遊景點，大英百科全書butterflies一書也將茂林「紫蝶幽谷」與墨西哥「帝王斑蝶谷」並列為世界兩大規模「越冬型蝴蝶谷」，屬極罕見的生態現象，紫斑蝶到茂林過冬的盛況，「更是亞洲唯一」，甚至日本青斑蝶也曾遠渡重洋飛到台灣，引起生態保育學者及國際媒體的高度興趣，列為世界級的重要生態資產。

茂管處為推廣生態教育，今年打造大型童玩「護蝶翻翻樂」、「紫蝶彈珠台」，透過健走闖關等遊戲互動，讓更多遊客了解紫斑蝶生態。「護蝶翻翻樂」，四面有端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶、小紫斑蝶的圖示，透過遊客翻轉認識，另外還有兩組近2公尺大的「紫蝶彈珠台」，每顆彈珠都有紫斑蝶圖騰，透過護蝶員在旁解說，讓大小朋友更加認識紫斑蝶。

茂管處也與各大旅遊業者配合，推出陽光巴士一日或二日遊，賞蝶套裝行程可近距離欣賞紫斑蝶曼妙舞姿，了解紫斑蝶為了躲避敵人，「假死」的特殊習性偽裝，具有生態教育意義；賞蝶套裝行程2人即可成行，旅途中，在護蝶員的陪同下，替紫斑蝶做標記，在魯凱護蝶市集裡體驗原住民工藝、製作琉璃珠、烘焙紅藜麵包，11月18日在茂林生態公園的野餐音樂會，還有曼妙的原住民樂團開唱，民眾可欣賞翩翩飛舞的紫斑蝶，聆聽原住民歌聲，享用獵人餐包。

茂管處從11月11日起，推出一系列的賞蝶活動，假日有接駁車服務遊客，還有預測紫蝶入谷及北飛日期送i pad活動，為期14場的茂林魯凱護蝶市集、賞蝶野餐音樂會、賞蝶愛相伴、北飛接力閉幕、多項賞蝶輕旅行套裝遊程，台灣高鐵搭配推出高鐵假期1日及2日遊；每週六、日與高雄市茂林區紫斑蝶生態保育促進會共同舉辦「標記紫斑蝶」生態導覽、「環境保育教育課程」等活動。