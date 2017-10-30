「頂級枸杞王 」殘留農藥超標 SOGO超市已下架

衛生局檢驗發現，原料來自中國的「頂級枸杞王」，檢出殘留農藥超標。（衛生局提供）

2017-10-30 12:09

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今公布106年食用中藥材抽驗結果，發現SOGO百貨超市販售產品2件不合規定，一件是原料來自中國的「頂級枸杞王」，檢出殘留農藥超標，另一件「有機紅棗」則為營養標示不符，目前均已下架。

衛生局表示，針對食用中藥材，前往北市賣場、超市、中藥行等處抽驗共19件產品，發現SOGO百貨超市販售的2件產品不合規定，一件是原料來自中國的「頂級枸杞王」（有效日期：2019年3月2日），檢出殘留農藥殺菌劑「菲克利」0.03ppm（標準：0.02ppm以下）。

衛生局表示，依行政院農業委員會公告，「菲克利」為合法登記並領有許可證的農藥，核准使用於限定類別農作物，其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」，否則違法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局食品藥物管理科參議兼代科長王明理解釋，該違規食品農藥為一般殺菌劑，超標值微量不到一倍，但若長期使用同一污染來源產品，仍會用對肝腎功能造成影響。王明理說，民眾可用流動清水沖洗20至30分鐘，可去除大部分農藥，加熱煮沸後也要打開揮發，就能把農藥殘留降到最低。

而另一件違規產品「有機紅棗」（有效日期：2019年7月12日）則為鈉含量未標示整數，依法可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。王明理解釋，有機紅棗若作為食品用，由於接觸頻繁，法規相較嚴格，舉凡糖分、脂肪、碳水化合物等營養標示，都要充分揭露，且數值只能用整數標示。

衛生局表示，上述不符規定產品皆已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源均為桃園市，已移請所轄桃園市政府衛生局依權責辦理。