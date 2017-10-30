紀念沈光文 兩岸學童合力完成37公尺長畫作

善化國小師生與對岸合力完成了37米長的「印象沈光文」畫作。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-30 12:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為紀念「台灣孔子」沈光文405週年誕辰，台南市定古蹟善化慶安宮耗時2年，協助兩岸學童接力完成37米的長卷畫軸創作，精彩描繪出其經歷，透過藝術形式回溯個人史蹟，堪稱最佳的生日禮物，今天首度發表。

「印象沈光文」的長卷繪畫，先由中國寧波市鄞州區櫟社小學完成其中的17.5米，包含他從出生、求學、科舉、任官，以及投入復明大業的歷程，還有家鄉的名勝古蹟、發展文明等；慶安宮2015年與學者前往當地參加論壇時將之帶回台灣，促成這次的接力創作。

返台後，慶安宮與善化國小合作，在擔任美術老師的代理總務主任鄭至傑帶領下，各年級學童利用課堂時間，以國畫的方式，逐步完成另外19.5米長的創作。

善化國小校長黃莉雯表示，創作時以倒敘的手法，由慶安宮將台灣第一位教育家沈光文崇賢入祀開始，回溯他居台期間的事蹟，相當生動。

慶安宮主委張志勝指出，繪畫中包含沈光文作賦諷鄭經、逃禪入羅漢門易服為僧，還輾轉至內門、善化，從事教學施藥、結社吟詠、宏揚文教、教澤廣被等，以及被推為台灣文獻初祖的生平等，內容精彩，也順利完成了這次的創作接力賽。

學童接力完成的繪畫有2幅，相同的內容，兩岸各保留其一，中國寧波海曙區沈光文紀念館將於11月4日舉辦紀念沈光文405週年誕辰活動，應邀參加的慶安宮，將帶著完成的長卷畫前往，發表慶祝。