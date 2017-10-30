新北推免費讀經班 幼兒學打唐詩功夫

學齡前兒童專注力較不夠，讀經班課程會教導唐詩功夫，用打拳幫助記詩。（記者張安蕎攝）

2017-10-30 12:05

〔記者張安蕎／新北報導〕「弟子規，聖人訓，首孝弟...」走進三峽龍埔市民活動中心，傳來小小娃兒牙牙讀書聲，一會兒左手壓書、右手點字，跟著老師搖頭晃腦讀經的稚嫩模樣，可愛萌度爆表，為活動中心增添不少童趣。

龍埔里長陳志育表示，讀經班聘請財團法人基礎道德文化教育基金會教導，完全免費，儘管規定招收3歲以上，許多還沒滿3歲幼兒的家長都積極詢問報名上課，希望孩子能從小耳濡目染學習經文，奠定語文基礎，同時在與孩子一起上課過程中，有更多的親子互動。

另外，透過朗誦、點字等學習，也可訓練孩子口到、眼到、耳到，手到的理解力與記憶力，並讓生活中禮儀及習慣更好，不會沉迷在電動玩具。

民政局地方自治科長陳耀川表示，新北市活動中心辦理免費讀經班，包括汐止區白雲市民活動中心、板橋區民權市民活動中心、樹林區猐寮市民活動中心、三重區重新橋第一市民活動中心等，目前仍有名額可供報名，家長們有興趣可多加利用。

財團法人基礎道德文化教育基金會林淑慧老師說，讀經班課程以弟子規、唐詩等教材為主，因許多學員是學齡前兒童，專注力較不夠，為提高孩子學習興趣，會先誦讀，以說故事及帶動唱的唐詩功夫，讓孩子配合著打拳動作，用唐詩記著拳路，用打拳幫助記詩。另外，也設計帶有禮貌的武術動作，讓每位孩童都能學得彬彬有禮。

陪兒子來上課的侯媽媽說，弟弟在家總是坐不住，沒事會哭鬧，來到讀經班上課後，經常得到老師鼓勵及口頭稱讚，讓孩子有自信，情緒穩定許多，都主動嚷著要來上課。

另一位帶著二歲孫女來上課的周阿公則表示，孫女起初來上課都不太願意開口說話，但在與同學的互動影響下，現在上下台會鞠躬，拿點數，領點心，也會主動點頭說謝謝，全場也不會哭鬧，非常乖巧。

陳志育里長說，龍埔市民活動中心的讀經班，每週五晚上七點半上課，此外還有歌唱班、烘培班、國標舞等研習，三峽恩主公醫院也在這講授樂齡防跌訓練課程，就近照顧各年齡層里民的需求。