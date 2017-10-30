醫病》尿失禁原因百百種 分享用藥不一定有效！

2017-10-30 11:58

〔記者歐素美／台中報導〕75歲陳姓老婦罹患滿溢型尿失禁，服藥效果好，結果將藥分享給同樣有尿失禁困擾的妹妹及小姑服用卻沒效，台中慈濟醫院泌尿科醫師劉昕和表示，尿失禁原因百百種，子宮腫瘤、糖尿病等皆可能導致，最常見的除滿溢型尿失禁，還有尿急性尿失禁及應力性尿失禁，前者服藥、中者調整生活習慣，後者做「凱格爾運動」即可能改善，嚴重則需手術治療。

陳姓老婦因罹患糖尿病，神經病變影響膀胱收縮力，常覺得尿解不乾淨，膀胱內常留有近300毫升的尿液，稍微活動尿就滿溢出來，罹患「滿溢型尿失禁」，經台中慈濟醫院泌尿科醫師劉昕和診斷並建議其每天多解幾次小便，以排空膀胱內的尿液，同時服用藥物增加膀胱張力，順利獲得改善。

不料，陳姓老婦獲知妹妹及小姑也有尿失禁困擾，就將自己的藥分享給妹妹及小姑服用卻沒效，回診時向醫師劉昕和反映，劉昕和請兩人也來就診，才知陳婦妹妹罹患的是「尿急性尿失禁」，就是膀胱太敏感，當有尿意時會不自主收縮，小便憋不住而漏尿；陳婦小姑則是罹患「應力型尿失禁」，打噴嚏、咳嗽或搬重物出力時就會漏尿。

台中慈濟醫院泌尿科醫師劉昕和表示，尿失禁的原因有很多種，糖尿病、脊椎損傷或子宮腫瘤等皆可能造成尿失禁。最常見的尿失禁有滿溢型、尿急性及應力型3種。像陳姓老婦一樣的「滿溢型尿失禁」，一般服用藥物即可改善。

「尿急性尿失禁」，則屬於膀胱過動症的一種，因膀胱神經敏感度較高，患者調整生活習慣，例如還沒尿急就先上廁所或調整喝水方式，少喝咖啡等利尿飲料或寒冷食物等即可改善，也可搭配抑制膀胱敏感度或抑制膀胱收縮、加強放縮的藥物，以改善漏尿狀況，嚴重時則可以注射肉毒桿菌方式治療，但注射肉毒桿菌治療尿失禁，也有出血等風險。

「應力型尿失禁」主因防止漏尿的骨盆底肌肉筋膜較鬆，多發生在產婦、停經或年紀大的婦女身上，吃藥效果不佳，適合做類似「凱格爾運動」的骨盆底復健運動，就是夾屁股、提肛，以收縮會陰部肌肉，嚴重則需手術以人工吊帶拉提尿道改善。

劉昕和表示，尿失禁並非專屬婦女，男性一樣可能出現尿失禁問題，若沒有過度喝水等問題，白天尿尿超過8次、夜間超過1次即要注意，合併出現不同種類尿失禁的患者也很常見。

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