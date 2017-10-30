最後一家健保聯合門診中心 明天結束營業

2017-10-30 11:53

〔記者林惠琴／台北報導〕全台最後一家、位於台北市信義路上的健保聯合門診中心，將於明日走入歷史，不再提供診療服務。衛福部健保署表示，10月起已公告周知病歷申領辦理方式，今年11月起至明年4月底止，受理病人申請病歷領回及X光片拷貝作業。

健保聯合門診中心前身為公保聯合門診中心，最早於民國51年設立，共有6家；民國84年3月1日健保開辦，將公保、勞保、農保及軍保等舊有醫療保險體系整合，也接管聯合門診中心，開放給所有民眾均可到此就醫，但部分門診中心因營運狀況不理想而陸續停辦。

台北市信義路門診中心由於掛號費低，又有醫學中心名醫問診，因此累積出好口碑，但據統計，近10年來平均每月門診就診人次仍呈下滑，由民國97年的3萬多人，降至去年的1萬4千多人。

健保署表示，歷經1年多的努力，洽談大台北地區公立醫院的承接意願，但因涉及承接之人力成本、財產移轉成本及營運型態規劃等各項考量因素，相關醫院均無承接意願，只能結束營業。

健保署強調，為了維護民眾就醫權益， 7月起已執行病人轉介實施方案，提供病人住家附近診所或原看診醫師的診療服務資訊，方便接續就醫，也提醒病人檢驗檢查單及復健療程的有效日期、檢驗檢查截止收件期限；自11月1日至明年4月30日止，也受理病人申請病歷領回及X光片拷貝作業。