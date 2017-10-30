父不鼓勵仍堅持 汽修廠兒子拚成金牌國手

台南高商畢業的王美薇（左）、葉承靖（右）專長是餐飲服務，可用刀叉處理水果、迅速摺疊造型餐巾，拿下該類金手指獎與優勝，並獲得保送進入大學。（記者吳柏軒攝）

2017-10-30 11:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年參加國際技能競賽的台灣師範大學工業教育系學生陳泯亨不負眾望拿下金牌，他說家裡就是開汽修保養場，從小耳濡目染，但走這條路父親卻不鼓勵，不過仍堅持自己動手做的興趣，最終透過不斷磨練，證明自己，也獲得父親一句「繼續維持」的鼓勵。

教育部今天啟動「全國高級中等學校學生技藝競賽月」，盼鼓勵技職，並讓技藝競賽的好手預先跟企業媒合，統合產學人才鏈結，藉此宣示重視實作技能培養與產業培育人才等重點，依照海事水產、家事、農業、商業及工業等5大類別，投入技職宣導及媒合活動，部長潘文忠說，將讓技職人才有一片天空跟舞台，並被企業網羅，讓其未來畢業即就業。

畢業自台南高級商業職業學校的王美薇拿過餐飲服務類的金手獎，而為了參賽，必須從早到晚訓練超過10個小時，只為在3分鐘內將水果以刀叉分解，露出食用果肉擺盤，她說，在高商與很多同儕競爭，也會有「更上層樓」的求勝心，最終脫穎拿下金手獎，同時也靠著比賽申請到大學，目前就讀高雄應用科技大學觀光管理系大三，將來也想出國如到日本實習，提升自己餐飲服務的技術與視野。

同樣畢業自台南高商的葉承靖是王美薇的學妹，她說看到學姊很厲害，自己也想跟著精進，同樣參加餐飲服務類的學生技藝競賽，拿下優勝成績，認為透過技藝可提早跟職場連接，目前在甜品店當外場服務人員，也透過競賽成績考上台北護理健康大學的休閒產業與健康促進系，未來持續向服務業邁進。

目前就讀台師大工教系大一的陳泯亨專長為汽車修護，更是今年國際技能競賽的國手，遠征阿布達比拿下金牌；他透露父親開汽修廠，但父親卻不鼓勵自己走向汽修之路，因為不希望小孩太辛苦，然而自己仍喜歡動手實作，並在就讀彰化師範大學附屬高工（彰工）時，拿下汽修類的金手獎。

陳泯亨說，透過競賽可證明自己給大家看，而拿到國際金牌後，父親也說：「繼續保持」，然而對自己而言，過程中學到的工作態度、技能提升等才最重要，而在國際上也發現，各國選手在汽修類各有特長，而台灣或亞洲選手在此方面，並不會輸給國際好手。