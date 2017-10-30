雲街、馮卡門渦列現身北部海面 專家：冷空氣來囉

從可見光雲圖已經可以看到台灣北部海面已經出現「冷平流雲街」、「馮卡門渦列」等現象，顯示冷空氣已經在台灣家門口。（圖擷自「天氣職人-吳聖宇」臉書）

2017-10-30 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕入秋最強東北季風大舉南下！從可見光雲圖已經可以看到台灣北部海面已經出現「冷平流雲街」、「馮卡門渦列」等現象，顯示冷空氣已經在台灣家門口，今晚中部以北低溫將下探至16度。

天氣風險公司在臉書表示，現在台灣北部海面出現了非常標準的「冷平流雲街」、「馮卡門渦列」現象，提醒民眾「冷空氣來囉」，今晚至明晨中部以北低溫將下探至16、17度左右，中南部空曠地區清晨也有17度左右低溫，早晚外出須注意穿著，明冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。

分析師吳聖宇指出，預估今天白天到明天清晨間冷空氣南下的幅度會逐漸來到最大，北台灣涼意感受明顯，而這波東北季風也會帶來一些境外汙染物，而本地河川被風吹起的揚塵（PM.10）也會嚴重影響空品，明天風向轉偏東風，狀況才會好轉。

冷空氣出海流經暖海面，會出現排列整齊的點狀小積雲，這些呈現條狀的點點白雲被成為「冷平流雲系」或是「雲街」；而冷空氣南下途中受到阻體，在特定條件下會出現不穩定的邊界層分離，阻流體下游的兩側，會產生兩道非對稱地排列的旋渦，其中一側的旋渦循時針方向轉動，另一旋渦則反方向旋轉，由空氣動力學家馮卡門（Theodore von Kármán）最先從理論上闡明，而被稱為「馮卡門渦列」。